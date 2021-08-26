Ницой поведала, должна ли Украина претендовать на российские земли

Ницой рассказала, может ли Украина претендовать на земли России / УНИАН

Писательница Лариса Ницой во время чата на Главреде рассказала, должна ли Украины претендовать на российские исторические земли - Кубань и Воронежчину.

По словам писательницы, в будущем нашей стране стоит поднять этот вопрос.

"В будущем – да, стоит. Все будет зависеть от нашей силы. Когда мы станем сильной страной, все, кто к нам с мечом придет, от меча погибнет. В Европе послушают и скажут: "О, это они захотят и у Венгрии отобрать обратно свои земли, и у Румынии, и у Польши". Но европейские границы мы пока не тронем. Есть мировое разделение и определение границ – и мы этого будем придерживаться. Пока что нам бы поднять те территории, которые сейчас у нас есть, а с Кубанью и Воронежчиной потом поглядим. Было бы неплохо…", - отметила Лариса Ницой.

Также напомним, что Лариса Ницой рассказала, решатся ли проблемы с Россией после ухода от власти нынешнего президента Владимира Путина, или россияне будут стремиться сохранить этот фундамент.

"Я задавалась вопросом, неужели спецслужбы мира не могут убрать этого монстра, неужели у него такая мощная охрана, а московские спецслужбы такие сильные, что нельзя добраться до того карлика и уничтожить его", - сказала Лариса Ницой.