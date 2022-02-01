Новенький и неопытный участник дорожного движения: в Киеве на оживленном проспекте заметили гуся

В Сеть попали кадры, как по проспекту Степана Бандеры в столице неторопливо прогуливается гусь. Скорее всего, он прилетел с близлежащего озера.
В Киеве на проспекте Бандеры заметили необычного пешехода, который нарушал правила дорожного движения.
Водители сняли на видео 31 января, как по оживленному проспекту неторопливо прогуливается гусь, сообщает Киев оперативный в Facebook.
"Друзья-водители! Будьте внимательны и осторожны, среди участников дорожного движения новенькие и не очень опытные", - говорится в описании к видео.
Скорее всего, птица прилетела на оживленную магистраль с близлежащего озера. Своим визитом гусь очень порадовал других участников движения.
Все машины притормаживали и пропускали крылатого пешехода, пока тот не добрался до нужной ему стороны проспекта.
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