Новенький и неопытный участник дорожного движения: в Киеве на оживленном проспекте заметили гуся

На проспекте Бандеры заметили гуся / скриншот

В Киеве на проспекте Бандеры заметили необычного пешехода, который нарушал правила дорожного движения.

Водители сняли на видео 31 января, как по оживленному проспекту неторопливо прогуливается гусь, сообщает Киев оперативный в Facebook.

"Друзья-водители! Будьте внимательны и осторожны, среди участников дорожного движения новенькие и не очень опытные", - говорится в описании к видео.

Скорее всего, птица прилетела на оживленную магистраль с близлежащего озера. Своим визитом гусь очень порадовал других участников движения.

Все машины притормаживали и пропускали крылатого пешехода, пока тот не добрался до нужной ему стороны проспекта.

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