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На Черниговщине трагически погибли три человека: назван возможный виновник

31 июля 2020, 08:58

В одном из сел Черниговской области в четверг вечером произошла трагедия.

В селе в Черниговской области погибли три человека, есть пострадавший – Новости Чернигова
В селе на Черниговщине погибли три человека, есть пострадавший / УНИАН

В четверг, 30 июля, в селе Новый Быков Бобровицкого района Черниговской области трагически погибли три человека, один человек госпитализирован.

По предварительным данным, люди погибли в результате взрыва гранаты, написал на своей странице в Facebook глава Черниговской облгосадминистрации Андрей Прокопенко.

Чиновник добавил, что взрыв мог устроить житель села.

"Трагическое известие из Бобровицкого района… По предварительной информации, местный житель взорвал гранату во время совместного отдыха компании...", – поделился глава ОГА.

Пресс-секретарь полиции Черниговщины Юлия Ковтун сообщила, что 30 июля в селе Новый Быков в 20:30 во дворе дома взорвалась граната, пишет suspilne.media.

Спикер добавила, что возле дома отдыхала компания. Ковтун сказала, что в результате взрыва погибли мужчины в возрасте 58 и 43 года и 48-летняя женщина, а госпитализирован 43-летний мужчина.

В селе в Черниговской области погибли три человека, есть пострадавший – Новости Чернигова
В селе на Черниговщине погибли три человека, есть пострадавший / suspilne.media

Ранее сообщалось, что в Киеве возле станции метро Шулявская в мусорнике взорвалось неизвестное устройство. В результате взрыва пострадал 22-летний студент, его прооперировали.

новости Чернигова граната взрыв Андрей Прокопенко Юлия Ковтун
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