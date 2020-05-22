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В Харькове плеснули в лицо зеленкой лидеру ОПЗЖ Лесику

22 мая 2020, 21:14

Полиция уже задержала нарушителей правопорядка.

Андрея Лесика облили зеленкой / Фото: Укринформ

В Харькове неизвестные облили зеленкой главу местной ячейки Оппозиционной платформы — За жизнь, одиозного экс-депутата горсовета Андрея Лесика.

Как сообщает Укринформ, инцидент произошел 22 мая во время акции протеста медиков против закрытия родотделения больницы Южной железной дороги.

По словам очевидцев, неизвестные подбежали к бывшему политику плеснули зеленкой в лицо и скрылись с места происшествия.

Позже стало известно, что правоохранители уже задержали нарушителей и доставили в полицию. Силовики составили административный протокол по статье Мелкое хулиганство.

/ Фото: Укринформ

"Неужели это нормально, когда такие акции протеста происходят в центре города Харькова, когда медики просто вынуждены защищать свои права? А почему в зеленке? Потому, что наши политические оппоненты, кроме зеленки, ничего не могут", – заявил Лесик.

Экс-политик протестовал, поскольку власти хотят закрыть роддом в центре Харькова и оставить медиков без работы, когда весь город находится на карантине.

Позже стало известно, что Лесика облили зеленкой активисты организации Фрайкор.

Напомним, ранее Лесика ударили по лицу во время акции "в поддержку русского языка". Так, сторонники Оппозиционной платформы – За жизнь подрались активистами, чья точка зрения была кардинально противоположной.

Как ранее сообщал Главред, в Харькове разгорелся крупный языковой скандал в школе из-за указания русского как "языка коренного народа".

новости Харькова Лесик зеленка хулиганство
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