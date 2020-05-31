В Харькове толпа пьяных подростков жестоко избила учителя

Мужчине наносили удары по голове, он едва удержался на ногах.
В Харькове компания пьяных подростков напала на учителя истории и жестоко его избила.
Инцидент произошел в районе Холодной горы, а очевидцы засняли происшествие на видео.
При этом мужчине наносили удары по голове, он едва удержался на ногах.
Очевидцы рассказали, что сначала подростки распивали спиртные напитки, а потом решили напасть на прохожего, которым оказался учитель из Песочина.
Как сообщает телеграм-канал Харьков News, пострадавшего зовут Станислав Щербак, знакомые говорят, что он спокойный и "мухи не обидит".
Вопиющее происшествие случилось вечером в субботу, 30 мая, подчеркивается в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Вароше Ровенской области во время задержания жестоко избили патрульных полицейских.