В Харькове толпа пьяных подростков жестоко избила учителя

Мужчине наносили удары по голове / pexels.com

В Харькове компания пьяных подростков напала на учителя истории и жестоко его избила.

Инцидент произошел в районе Холодной горы, а очевидцы засняли происшествие на видео.

При этом мужчине наносили удары по голове, он едва удержался на ногах.

Очевидцы рассказали, что сначала подростки распивали спиртные напитки, а потом решили напасть на прохожего, которым оказался учитель из Песочина.

Как сообщает телеграм-канал Харьков News, пострадавшего зовут Станислав Щербак, знакомые говорят, что он спокойный и "мухи не обидит".

Вопиющее происшествие случилось вечером в субботу, 30 мая, подчеркивается в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Вароше Ровенской области во время задержания жестоко избили патрульных полицейских.