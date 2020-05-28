В Борисполе вице-мэра задержали на взятке: замешан "разбойник"-секретарь горсовета

В Борисполе вице-мэра задержали на взятке/ Нацполиция

В городе Борисполь, что на Киевщине, вице-мэр был задержан правоохранителями по подозрению в вымогательстве и получении взятки.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы прокуратуры Киевской области. По их словам, чиновник потребовал как взятку права собственности на три однокомнатные квартиры ‒ взамен того, что не будет создавать препятствия во время получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию.

Вице-мэра и его посредника задержали сразу после получения части неправомерной выгоды — документов, которые подтверждали имущественные права на одну из квартир.

Во время операции задержания правоохранителям сопротивлялись секретарь Бориспольского горсовета вместе с неустановленными лицами.

"По данному факту внесены сведения в ЕРДР, решается вопрос об уведомлении о подозрении секретарю Бориспольского городского совета и другим лицам по факту сопротивления работнику правоохранительного органа (статья 342 УК Украины)", — заявили представители пресс-службы прокуратуры.

Напомним, что секретарь Бориспольского городского совета на данный момент ‒ Ярослав Годунок. Летом минувшего года он стал известен всей стране. Тогда президент Владимир Зеленский выгнал Годунка с совещания, назвав при этом "разбойником" и упрекнув за судимость.