В Борисполе вице-мэра задержали на взятке: замешан "разбойник"-секретарь горсовета

Вице-мэру Борисполя вменяют вымогательство и получение взятки. Как сообщает прокуратура, задержанию пытался помешать секретарь горсовета.
В городе Борисполь, что на Киевщине, вице-мэр был задержан правоохранителями по подозрению в вымогательстве и получении взятки.
Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы прокуратуры Киевской области. По их словам, чиновник потребовал как взятку права собственности на три однокомнатные квартиры ‒ взамен того, что не будет создавать препятствия во время получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию.
Вице-мэра и его посредника задержали сразу после получения части неправомерной выгоды — документов, которые подтверждали имущественные права на одну из квартир.
Во время операции задержания правоохранителям сопротивлялись секретарь Бориспольского горсовета вместе с неустановленными лицами.
"По данному факту внесены сведения в ЕРДР, решается вопрос об уведомлении о подозрении секретарю Бориспольского городского совета и другим лицам по факту сопротивления работнику правоохранительного органа (статья 342 УК Украины)", — заявили представители пресс-службы прокуратуры.
Напомним, что секретарь Бориспольского городского совета на данный момент ‒ Ярослав Годунок. Летом минувшего года он стал известен всей стране. Тогда президент Владимир Зеленский выгнал Годунка с совещания, назвав при этом "разбойником" и упрекнув за судимость.