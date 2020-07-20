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В Крыму туристы возмущены ужасным состоянием пляжей

Территорию возле моря "съели" шторма.

20 июля 2020, 21:40
Заозерное, Евпатория
Пляжи Крыма оказались не готовы к туристам / Фото twitter.com/KrimRt

В Крыму в разгар туристического сезона местные пляжи оказались не готовы к наплыву отдыхающих.

Как заявил так называемый глава комитета Госсовета республики по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк в эфире радиостанции Спутник в Крыму, в этом году на пляжах ЮБК "не хватает места всем желающим, поскольку их съедают шторма".

По словам российского чиновника, на побережье в этой части полуострова нет природных пляжей из-за рельефа, все они созданы искусственно и нуждаются в сезонных работах по благоустройству. Однако из-за пандемии коронавируса и карантина территорию у моря не успели привести в порядок, что вызывает возмущение туристов.

"Если на западном побережье Крыма есть песок и вся подготовка заключается в его разравнивании и установке инфраструктуры, то проблемы пляжей на ЮБК существуют уже несколько лет. Все работы по благоустройству обычно ведутся, когда шторма заканчиваются. (...) В мае и июне были закрыты предприятия, которые предоставляют щебень, а также те, кто мог выполнить работу по выравниванию", — объяснил чиновник.

Читайте такжеВ материале Reuters расхвалили российские войска в КрымуРоссийский чиновник посетовал, что местная власть не успела организовать работы по исследованию дна и своевременно провести комплекс необходимых работ по подготовке пляжей для отдыхающих.

"Завалить сейчас пляж щебнем с карьера — тоже не выход. Надо время, от нескольких недель до месяца, чтобы море превратило щебень в ту гальку, на которой мы привыкли отдыхать", — подытожил он.

Напомним, 20 июля президент РФ Владимир Путин приехал в аннексированный Россией Крым. Он принял участие в церемонии закладки новых российских боевых кораблей для Военно-морского флота РФ в Керчи.

Как ранее сообщалось, накануне российские войска с помощью катеров перекрыли движение судов в Керченском проливе. Кроме того, через Крымский мост на территорию аннексированного полуострова шла переброска войск РФ.

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