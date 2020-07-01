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"Бей еще": во Львове малолетние хулиганы жестоко избили ровесника

В избиении принимали участие и девочки.

1 июля 2020, 11:38
Группа детей напала на сверстника и жестоко его избила / Скриншот

Во Львове, на прямо на улице, возле подъезда жилого дома, группа детей напала на сверстника и жестоко его избила.

Видео "экзекуции" было опубликовано в Facebook во львовской группе Varta1.

При этом в избиении принимали участие и девочки, а пострадавшему, который лежал на асфальте, наносили удары, в том числе в голову.

Очевидец, заснявшая жестокое избиение, уточнила, что инцидент произошел на проспекте Красной Калины, а на ее требование прекратить избиение, дети не реагировали.

"А может мы в шутку?", - заявил один из юных хулиганов, возмутившись, что его действия снимают на видео.

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Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:

Напомним. ранее сообщалось о том, что в Мариуполе Донецкой области произошли разборки между школьницами, которые закончились жестоким избиением.

14-летняя девушка приревновала парня и напала на 13-летнюю знакомую.

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