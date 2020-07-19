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В РФ обвиняют активиста за атаку на полицейского флагом Украины

Против мужчины возбудили уголовное дело.

19 июля 2020, 23:58
Активист сбил кепку с полицейского флагом Украины / Фото: Медиазона

В Ленинградской области России возбуждено уголовное дело против участника акции в поддержку крымских татар Владимира Шипицына, который упал во время задержания и в этот момент сбил флагом Украины головной убор с сотрудника полиции.

Как информирует Медиазона, об инциденте сообщил адвокат Антон Юпанов.

Уточняется, что в Гатчине активисты движения Стратегия-18 вышли на акцию против уголовного преследования крымских татар. Шипицын шел с плакатом "Свободу узникам дела Хизб ут-Тахрир", также в руках у него был украинский флаг. Мужчину начала задерживать полиция и сбила его с ног. В момент падения активист непреднамеренно ударил правоохранителя украинским флагом и сбил с его головы кепку.

Читайте такжеВ России хотят наказывать украинцев за призывы вернуть украденный КрымПо факту данного происшествия было возбуждено против активиста уголовное дело о применении насилия в отношении полицейского (часть 1 статьи 318 УК).

"Шипицыну вменяется, что он пластиковой трубкой от флага ударил сотрудника полиции по голове", - пояснил адвокат.

Активиста задержали и поместили в СИЗО в статусе подозреваемого. Его уже допросили, но суд по избранию меры пресечения еще не назначили.

Как ранее сообщалось, в Николаеве активист общественной организации получил несквозное огнестрельное ранение в голову и выжил. Раненого доставили в больницу скорой помощи из его дома.

Напомним, в Ровенской области депутат от Слуги народа Сергей Литвиненко настолько "продуктивно" провел встречу с избирателями, что завершилась она столкновениями с полицией и стрельбой.

новости России активист
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