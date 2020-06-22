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Волынь усиливает карантин из-за Covid-19

В области закрывают ТРЦ, детские сады и прекращают транспортное сообщение.

22 июня 2020, 20:00
карантин в Украине
карантин в Украине / УНИАН

В Волынской области после массовой вспышки Covid-19 приняли решение существенно усилить карантин.

"Волынская область до сих пор остается в числе тех, кто все еще не готов к ослаблению карантина и перехода к следующему этапу адаптивного карантина из-за высокого показателя заболеваемости. На сегодня коэффициент выявления случаев инфицирования в области составляет 21,16 процентов (при рекомендованных не более 11-ти), а показатель динамики роста инфицирования Covid-19 составляет 23,5 процента (при рекомендуемом не более 10-ти)", - сообщает пресс-служба Волынской ОГА в Facebook.

В области ужесточают противоэпидемические мероприятия:

работа заведений общественного питания (ресторанов, кафе и т.п.), торгово-развлекательных центров (кроме расположенных в них магазинов), деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, учреждений развлекательной деятельности, фитнес-центров, учреждений культуры; работа летних площадок пока разрешена;

осуществление регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в межобластном сообщении;

проведение религиозных мероприятий с участием более 10-ти человек;

работы дошкольных учебных заведений.

В отдельных регионах Волынской области, где зафиксирована вспышка, будут вводить дополнительные меры. На данный момент, это Ратновский и Камень-Каширский районы.

Напомним, в Одессе комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение с 22 июня усилить карантин из-за эпидемии коронавируса.

Как ранее сообщалось, десять регионов Украины все еще не готовы для перехода на второй этап смягчения карантина. Основной причиной этого является несоответствие показателя инцидентности критериям, установленным Кабмином.

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