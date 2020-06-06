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На Закарпатье мужчину едва не унесло течением реки в Венгрию

6 июня 2020, 23:09

Пострадавшего спасли украинские пограничники.

Мужчина прыгнул с моста и едва не уплыл в Венгрию / Фото: пресс-служба Госпогранслужбы

Сотрудники пограничной службы Мукачевского отряда 5 июня заметили, как по реке Тиса в сторону Венгрии сносит человека без признаков жизни.

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, об инциденте оповестили венгерских коллег.

"Пограничники сразу сообщили венгерским коллегам и другим взаимодействующим подразделениям, а также выставили дополнительные наряды для проверки береговой отмели реки Тиса, по которой проходит украинско-венгерская граница. Вскоре пограничники Венгрии сообщили, что обнаружили неизвестного мужчину без сознания и вызвали скорую помощь", - сказано в сообщении.

Пограничники выяснили, что 28-летний местный житель Закарпатья прыгнул с моста, получил травму и далее не смог справиться с сильным течением реки. Пострадавшего вовремя заметили украинские пограничники, а уже венгерские коллеги вытянули из воды и оказали первую медицинскую помощь.

Затем состоялась на границе встреча, мужчину передали на территорию Украины. Он свой поступок пока не пояснил, обстоятельства инцидента выясняются.

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