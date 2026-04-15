Женщина 120 дней ела только сардины: что с ней произошло

Сергей Кущ
15 апреля 2026, 20:14
Американка Джейн Крамметт почти четыре месяца ела только консервированные сардины.
Женщина 120 дней ела только сардины / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

64-летняя женщина решилась на необычный эксперимент — она питалась исключительно сардинами в течение 120 дней. По ее словам, результаты оказались неожиданными и даже удивили врачей.

Американка Джейн Крамметт почти четыре месяца ела только консервированные сардины, добавляя к ним немного масла, пишет ladbible.

Такой рацион она выбрала после многолетних проблем со здоровьем, включая хроническую боль и лишний вес. Женщина призналась, что решила продолжать диету до тех пор, пока не почувствует улучшения.

Что изменилось за 120 дней

По словам Джейн, уже через два месяца она заметила первые результаты.

Она утверждает, что значительно похудела, снизился уровень сахара в крови исчезли хронические боли и повысился уровень энергии.

В итоге за время эксперимента женщина сбросила около 11 кг и заявила, что чувствует себя "здоровой как лошадь".

Почему сардины могут быть полезны

Сардины действительно богаты полезными веществами. Эта рыба содержит:

белок, омега-3 жирные кислоты витамины и минералы.

Но врачи не советуют такую диету Несмотря на впечатляющие результаты, специалисты предупреждают - питаться только одним продуктом — опасно.

В таком рационе отсутствуют клетчатка, углеводы и ряд важных витаминов.

Поэтому медики рекомендуют придерживаться сбалансированного питания и не повторять подобные эксперименты без консультации врача.

Смотрите видео о том, что произошло с женщиной на сардиновой диете:

Об источнике: LADbible Group Limited

LADbible Group - британский цифровой издатель. Медиа-бренды LADbible Group имеют приближающуюся к миллиарду аудиторию с 262 миллионами подписчиков во всем мире на основных платформах социальных сетей.

Компания публикует оригинальные и приобретенные материалы, включая редакционные, видео- и документальные материалы, некоторые из которых транслируются в прямом эфире. Их содержание включает развлечения и интервью со знаменитостями, а также новости и текущие события, пишет Википедия.

Украина внедряет новую модель ведения войны: что известно о дроново-штурмовых подразделениях

Возник пожар, есть пострадавшие: "Шахед" попал в многоэтажку в Одессе, детали

Россия запустила по Украине ракеты "Калибр", Х-101 и не только: где раздаются первые взрывы

Четыре знака зодиака считаются самыми влиятельными и успешными – кто они

Гороскоп на завтра, 16 апреля: Весам - недоразумения, Львам - сюрприз

Фраза "закон подлости" является ошибкой - как правильно сказать на украинском языке

Секрет проходных комнат в квартирах СССР: зачем их на самом деле делали

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке птицы на дереве за 29 секунд

