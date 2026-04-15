Женщина 120 дней ела только сардины: что с ней произошло

Американка Джейн Крамметт почти четыре месяца ела только консервированные сардины.

Женщина 120 дней ела только сардины

64-летняя женщина решилась на необычный эксперимент — она питалась исключительно сардинами в течение 120 дней. По ее словам, результаты оказались неожиданными и даже удивили врачей.

Американка Джейн Крамметт почти четыре месяца ела только консервированные сардины, добавляя к ним немного масла, пишет ladbible.

Такой рацион она выбрала после многолетних проблем со здоровьем, включая хроническую боль и лишний вес. Женщина призналась, что решила продолжать диету до тех пор, пока не почувствует улучшения.

Что изменилось за 120 дней

По словам Джейн, уже через два месяца она заметила первые результаты.

Она утверждает, что значительно похудела, снизился уровень сахара в крови исчезли хронические боли и повысился уровень энергии.

В итоге за время эксперимента женщина сбросила около 11 кг и заявила, что чувствует себя "здоровой как лошадь".

Почему сардины могут быть полезны

Сардины действительно богаты полезными веществами. Эта рыба содержит:

белок, омега-3 жирные кислоты витамины и минералы.

Но врачи не советуют такую диету Несмотря на впечатляющие результаты, специалисты предупреждают - питаться только одним продуктом — опасно.

В таком рационе отсутствуют клетчатка, углеводы и ряд важных витаминов.

Поэтому медики рекомендуют придерживаться сбалансированного питания и не повторять подобные эксперименты без консультации врача.

Об источнике: LADbible Group Limited LADbible Group - британский цифровой издатель. Медиа-бренды LADbible Group имеют приближающуюся к миллиарду аудиторию с 262 миллионами подписчиков во всем мире на основных платформах социальных сетей. Компания публикует оригинальные и приобретенные материалы, включая редакционные, видео- и документальные материалы, некоторые из которых транслируются в прямом эфире. Их содержание включает развлечения и интервью со знаменитостями, а также новости и текущие события, пишет Википедия.

