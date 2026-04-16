"Будет не очень сильным": конкурентка предсказала результат LELEKA на Евровидении

Monokate считает свою конкурентку претенденткой на высокий результат.

LELEKA - Евровидение 2026 / коллаж: Главред, фото: instagram.com, LELEKA

Екатерина Павленко оценила шансы LELEKA на Евровидении

Какое место займет Украина в конкурсе

Известная украинская певица Екатерина Павленко (Monokate), которая конкурировала с LELEKA на Нацотборе, высказалась о шансах представительницы Украины на конкурсе Евровидение-2026. В интервью BLIK артистка неожиданно заявила, что наша страна имеет хорошие шансы занять высокое место на конкурсе.

По словам Павленко, LELEKA может очень хорошо выступить на главной сцене Европы, если ей помогут сделать качественную постановку. Екатерина не верит в прогнозы букмекеров, которые сулят Украине место в конце первой десятки.

"Я думаю, что если они подготовят классный номер, она очень классно выступит", — высказалась Monokate.

Певица считает, что на руку LELEKA может сыграть и уровень песен соперников. Екатерина отметила, что в этом году конкуренция на конкурсе будет не самой высокой.

"Я просто послушала немного песен, которые были в этом году. Мне кажется, что "Евровидение" будет не очень сильным по песням. Есть большие шансы занять хорошее место", — считает Павленко.

Песня Украины на Евровидении 2026 - LELEKA "Ridnym"

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

