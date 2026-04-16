17 апреля нельзя ссориться и браниться: какой церковный праздник

В церковный праздник 17 апреля особо строго не приветствуются ссоры, брань и какие-либо проявления агрессии.

17 апреля - какой церковный праздник

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 17 апреля

Что можно и нельзя делать 17 апреля

Приметы 17 апреля

В пятницу, 17 апреля, православные верующие чтят память преподобного Симеона Персидского. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 17 апреля

Согласно церковному преданию, Симеон был человеком глубокой веры и подвижнической жизни. Он возглавлял христианскую общину в период, когда исповедание христианства в Персии сопровождалось жестокими гонениями. Верующие подвергались преследованиям за отказ отречься от своей веры, и духовные лидеры часто становились первыми жертвами.

Преподобный Симеон проявил несгибаемую стойкость в вере. Даже перед судом и жестокими пытками он не отказался от Христа и принял мученическую смерть. В христианской традиции его подвиг считается символом мужества, смирения и преданности Богу до конца.

Также 17 апреля вспоминают преподобного Акакия, епископа Мелитинского.

Святой Акакий жил в то время, когда Церковь постепенно укреплялась после периода гонений. Будучи епископом, он уделял большое внимание духовному наставлению своей паствы, утверждению христианских ценностей и помощи нуждающимся. Его жизнь сочетала строгую аскезу с искренней заботой о людях.

По преданию, Акакий отличался кротким нравом, мудростью и умением примирять людей. Он воспринимал своё служение как путь ответственности перед Богом и обществом, оставаясь примером самоотверженности и духовной глубины.

Приметы 17 апреля

Дождь в этот день - к влажному, дождливому лету и "сырой" весне.

Многие серьги на ольхе - к хорошему урожаю овса и ячменя.

Слышно сверчков - весна уже настоящая, пора начинать активные полевые работы.

Что нельзя делать 17 апреля

В церковный праздник 17 апреля особо строго не приветствуются ссоры, брань и какие-либо проявления агрессии. В это время считается неуместным отказывать человеку в помощи, завидовать, распространять сплетни или обижать кого-то - в частности, животных и пчел, к которым в народной традиции относились с особым уважением.

Что можно делать 17 апреля

По обычаю этого дня уважают пчел и труд пчеловодов: именно теперь обычно вывозят и устанавливают ульи на пасеках, открывая новый сезон пчеловодства. В народных верованиях существует поверье, что стоит отведать хотя бы немного меда или добавить его в блюдо.

Также стоит прочитать:

