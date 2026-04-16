Все в сборе: Галкин показал семейное фото и Аллу Пугачеву

Практически вся семья Аллы Борисовны собралась на Кипре, чтобы отметить 77-летие певицы.

Максим Галкин и Алла Пугачева собрались с семьей для праздника

Кто приехал поздравить Пугачеву

Как сейчас она выглядит

Семья Аллы Пугачевой собралась на Кипре, чтобы отметить ее 77-летие.

Соответствующим фото Максим Галкин поделился на своей странице в Instagram. "Семья в сборе", - написал он.

На фото присутствовали самые близкие певицы - ее дочь Кристина Орбакайте с мужем, а также дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина - Гарри и Лиза.

Кроме того, поздравить бабушку приехал старший внук артистки - Никита Пресняков.

Отметим, что на фото видно, как сильно выросли дети Пугачевой. Так, Лиза уже практически догоняет по росту свою маму.

К слову, не приехали поздравить бабушку двое детей Кристины Орбакайте - ее младшая внучка Клавдия и средний внук Дэни.

Накануне Максим Галкин опубликовал фото, где трогательно поздравил свою супругу. "С днем рождения, любимая красотка", - написал он.

Отметим, как сообщал Главред, ранее российская ведущая, блогер и многодетная мать Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), которая болеет раком желудка четвертой степени, показалась на видео, на котором отчетливо видно, что ей стало хуже.

Ранее российская актриса Олеся Железняк, которая выступила за войну в Украине и поддержала диктатора Путина, состарилась буквально на глазах.

О персоне: Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

