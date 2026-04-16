Все в сборе: Галкин показал семейное фото и Аллу Пугачеву

Кратко:
- Кто приехал поздравить Пугачеву
- Как сейчас она выглядит
Семья Аллы Пугачевой собралась на Кипре, чтобы отметить ее 77-летие.
Соответствующим фото Максим Галкин поделился на своей странице в Instagram. "Семья в сборе", - написал он.
На фото присутствовали самые близкие певицы - ее дочь Кристина Орбакайте с мужем, а также дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина - Гарри и Лиза.
Кроме того, поздравить бабушку приехал старший внук артистки - Никита Пресняков.
Отметим, что на фото видно, как сильно выросли дети Пугачевой. Так, Лиза уже практически догоняет по росту свою маму.
К слову, не приехали поздравить бабушку двое детей Кристины Орбакайте - ее младшая внучка Клавдия и средний внук Дэни.
Накануне Максим Галкин опубликовал фото, где трогательно поздравил свою супругу. "С днем рождения, любимая красотка", - написал он.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Отметим, как сообщал Главред, ранее российская ведущая, блогер и многодетная мать Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), которая болеет раком желудка четвертой степени, показалась на видео, на котором отчетливо видно, что ей стало хуже.
Ранее российская актриса Олеся Железняк, которая выступила за войну в Украине и поддержала диктатора Путина, состарилась буквально на глазах.
Вас также может заинтересовать:
- Друга Аллы Пугачевой Раймонда Паулса экстренно госпитализировали
- Хочет помириться: "предатель" Игорь Николаев публично обратился к Пугачевой
- "Еще свидимся": Киркоров нежно обратился к Пугачевой
О персоне: Алла Пугачева
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред