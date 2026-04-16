"Кричал": Денисенко сообщила о прилете рядом с домом и реакции сына

Известная актриса Наталка Денисенко поделилась с подписчиками в Instagram тем, как для ее семьи прошла тревожная ночь. РФ атаковала Киев баллистикой и дронами.
Один из ударов пришелся на соседний жилой комплекс. Денисенко рассказала о своих эмоциях после непростой ночи.
"Попадание в соседний ЖК. Впервые за всю войну Андрюша дома слышал взрывы", — рассказала Наталка.
Несмотря на ночные переживания, звезда утром, как обычно, отправила сына в школу. Денисенко поделилась сообщением учительницы, которая после общения с ребенком рассказала о его реакции на произошедшее.
"Спрашивала про ночь, то сказал, что кричал и из-за взрывов не мог спать, поэтому мама пришла и ушки закрывала", — рассказала педагог.
Актриса также выразила свои соболезнования пострадавшим после террористического удара РФ.
"Мои соболезнования пострадавшим и семьям погибших", — написала Денисенко.
О персоне: Наталка Денисенко
Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.
