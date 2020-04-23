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"Угрожали харкнуть": мэр Ивано-Франковска поведал, за что разозлился на ромов

23 апреля 2020, 19:29

По словам градоначальника, представители ромской национальности создают в городе социальное напряжение.

Марцинкив
Марцинкив рассказал, чем ему не угодили ромы / Zik

Мэр города Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказал, за что ополчился на представителей ромской национальности.

Как заявил чиновник в эфире ObozTV, группа ромов, которую он распорядился вывезти за пределы города, создавала социальное напряжение.

"Когда к тебе подходит человек без маски, хватает тебя за руку и говорит: "Если ты не дашь мне денег, то я на тебя плюну, харкну", – это создает социальное напряжение и очень нестабильную ситуацию", – рассказал мэр в

По словам градоначальника, группа из порядка 20 ромов проживала в привокзальном парке, использовала детей для мошенничества, попрошайничала в общественных местах и полностью игнорировала требования карантина.

В этом контексте он напомнил о том, что в городе сложилась опасная эпидемиологическая ситуация. По состоянию на 23 апреля было зафиксировано 16 случаев смерти от коронавируса, еще 4 смерти "на подтверждении".

"Очевидно, что правоохранительные органы должны были осуществлять какие-то действия. Законным путем было необходимо решить проблему соблюдения карантина в городе Ивано-Франковск", – заявил он.

По словам мэра Ивано-Франковска, группа из порядка 20 ромов использовала детей для мошенничества.

Марцинкив также сообщил о том, что эта группа ромов, в отличие от других жителей города ромской национальности, отказывалась социализироваться.

"В городе проживает достаточно большое количество ромов, в том числе, в доме ночного пребывания. Часть ромов работает на полигоне по трудовым договорам, ходят в наши заведения, школы, детские сады. В этом нет проблемы. Проблема в том, что данные лица не хотели социализироваться и даже получать помощь", – заявил мэр.

По его словам, в доме ночного пребывания всем бездомным, в том числе людям ромской национальности, предоставляется возможность переночевать, помыться, поесть, получить медицинскую помощь и экспресс-тест на коронавирус, но упоминаемая группа ромов отказалась воспользоваться этими услугами.

Ранее Марцинкив во время оперативного совещания активнейшим образом возмутился тем, что полицейский не выполнили его поручения по вывозу людей ромской национальности из города на Закарпатье.

Также Главред писал, что в Министерстве внутренних дел заявили, что инициатива мэра Ивано-Франковска Руслана Марицнкива о принудительном вывозе из города в Закарпатье всех ромов нарушает права человека и является фактом ксенофобии.

Ивано-Франковск Роман Марцинкив ромы
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