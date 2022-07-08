Огонь по центрам управления и складам: в ОП рассказали о переломе в войне с РФ

В ОП рассказали о переломном моменте в войне / Фото УНИАН

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о том, что в войне России против Украины начинается определенный переломный момент.

Он подчеркнул, что украинские силы начали наносить удары по российским тылам. Об этом он сказал в интервью Каналу 24.

Собеседник напомнил о том, что только за последнюю неделю удалось уничтожить 16 позиций с российскими казармами и складами боеприпасов. Кроме того, противник вынужден брать оперативные паузы из-за потерь.

Советник главы ОП подчеркнул: "Потому определенный перелом войны уже начинается. Все потому, что мы доказываем, что будем атаковать именно складские места и центры оперативного управления армейскими структурами".

Пододяк добавил, что более ощутимым этот переломный момент станет с получением еще большего количества западных вооружений.

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Напомним, ранее министр обьроны Алексей Резников заявил о том, что наиболее приемлемым для РФ сценарием окончания войны является добровольный выход оккупантов с территории Украины.

Министр обороны не исключил, что он будет разбит на несколько цепочек. Сначала ВСУ выйдут на позиции до 24 февраля текущего года, а дальше возможны переговоры по статусу оккупированного ранее Донецка, Луганска и Крыма.

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