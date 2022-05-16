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Оккупанты готовят окружение: в МВД назвали новое направление главного удара РФ

16 мая 2022, 15:22

Оккупанты будут пробовать делать так называемое малое окружение, предупредил Вадим Денисенко.

война, Киев
Бойцы ВСУ / Фото Reuters

В ближайшие дни главной "горячей точкой" фронта будет Северодонецк, заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

В ходе брифинга он подчеркнул, что оккупанты будут пробовать делать так называемое малое окружение.

"Большое окружение, которое они хотели сделать, - окружение всей нашей группировки на Донбассе – это уже нереалистично по состоянию на сейчас, особенно после нашего контрнаступления на севере и северо-востоке Харьковской области. Сейчас они сконцентрируются на Северодонецке", - подчеркнул советник министра внутренних дел.

Он убежден, что российские оккупанты "захлебнутся" в боях с подразделениями ВСУ вблизи Северодонецка и не достигнут своих целей.

Читайте такжеРашистов заманили в ловушку: детали зачистки ВСУ плацдарма на Северском Донце

Ранее сообщалось о том, что в поселке Белогоровка на Луганщине российские оккупанты понесли огромные потери, пытаясь форсировать реку Северский Донец.

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11 мая украинская артиллерия уничтожила российские понтонные мосты. В результате удара уничтожено 485 оккупантов и более 80 единиц техники.

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Северодонецк война России и Украины
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