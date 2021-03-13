Оккупанты Крыма похвастались, сколько выложат средств для решения проблемы с водой

Так называемый глава Крымского полуострова Сергей Аксенов уверен, что только опреснение даст гарантированный результат. Стоимость проекта около 3 млрд рублей.
Оккупанты Крыма озвучили стоимость первой опреснительной станции, которую планируют разместить в Ялте. Ее построят за 3 млрд российских рублей (почти $41 млн – ред.). Об этом сообщил так называемый глава Крыма Сергей Аксенов, пишет издание РИА Новости в субботу, 13 марта.
"Уверен, что только опреснение даст гарантированный результат. По ялтинской площадке готовится технико-экономическое обоснование, примерный объем средств примерно около 3 млрд рублей, источники финансирования есть. В принципе к работе уже приступили", – сказал Аксенов в ходе брифинга.
Он добавил, что технические параметры установки и производитель названы не были из-за санкционного режима.
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Ранее Аксенов заявлял, что подрядчик готов приступить к строительству опреснителей в Крыму, чтобы решить проблему дефицита воды. Он заявил, что первые опреснительные установки расположат в поселке Фрунзе Сакского района для водоснабжения Симферополя и в Ялтинском регионе.
Водный кризис в аннексированном Крыму - о чем ранее писал Главред:
- Захватившие АР Крым россияне и самопровозглашенные "власти" столкнулись с проблемой кризиса с поставками воды в Крыму.
- В последние годы на полуострове присутствует проблема маловодья. Вследствие этого значительно сократились запасы воды. Местное население вынуждено получать воду по специально установленному графику.
- В октябре у президента Украины Владимира Зеленского заявили, что, по данным ОП по состоянию на осень, в Крыму достаточно воды для местного населения.
- Министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников в декабре заявлял, что Украина готова согласиться подавать воду в оккупированный Крым. Это произойдет в том случае, если на полуострове случится гуманитарная катастрофа.