Оставил умирать на дороге: во Львовской области водитель грузовика сбил 11-летнего мальчика

Водитель грузовика сбил 11-летнего мальчика на пешеходном переходе / Фото: ua.depositphotos.com

Во Львовской области в городе Великие Мосты грузовик сбил 11-летнего мальчика, который в этот момент как раз переходил дорогу по пешеходному переходу. Водитель не помог ребенку, а сразу скрылся с места происшествия. Это произошло 1 декабря около 21:00.

Мальчика после ДТП госпитализировали в реанимационное отделение. Сейчас за его жизнь борются медики, сообщает полиция Львовской области.

По словам правоохранителей, виновника наезда на ребенка пришлось искать в нескольких областях. К розыску привлекли полицию Львовской области и нескольких соседних областей. В результате мужчину удалось поймать на территории Волынской области – он двигался в сторону государственной границы Украины. Полиция отмечает, что наезд совершил 26-летний иностранец.

"Сегодня около 10 часов утра полицейские Львовской области совместно с коллегами из Волынской области в городе Владимир-Волынский обнаружили грузовик "Вольво", который следовал в направлении границы для выезда из Украины, и остановили транспортное средство", – рассказали в полиции.

Сейчас решается вопрос о задержании водителя в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

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26-летнего иностранца удалось поймать в Волынской области / Нацполиция Украины

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, которое открыли по части 2 статьи 286 Криминального кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Водителю грозит заключение сроком от 3 до 8 лет.

Водителю грозит заключение на срок от 3 до 8 лет / Нацполиция Украины

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге мать с ребенком перебегала дорогу и попала под колеса нескольких грузовиков. Пешеходы успели пробежать половину дороги, но в этот момент их сбила Газель. От удара их отбросило на встречную полосу прямо под колеса грузовика.

Кроме этого, на Закарпатье грузовик оторвал голову женщине и скрылся с места ДТП. В Сваляве водитель не справился с управлением и допустил наезд на 55-летнюю женщину, которая внезапно вышла на дорогу. От полученных травм она скончалась, а водитель скрылся с места аварии.

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