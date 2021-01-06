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От Плюща до Корбана: самые известные трагедии с детьми украинских политиков

6 января 2021, 16:44

Трагедия в семье Геннадия Корбана не первая, случившаяся с украинскими политиками.

Обыск, Корбан
Геннадий Корбан / facebook.com/nabrok.military

В Днепропетровской области полиция устанавливает обстоятельства гибели двух подростков в реке неподалёку от села Новоалександровка.

По сообщению отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, вчера вечером полицейские обнаружили багги и тела двух подростков в реке Мокрая Сура.

Согласно информации полиции, проводится расследование в рамках уголовного производства, открытого по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Назначены экспертизы для установления всех обстоятельств трагедии.

Что известно о гибели сына Геннадия Корбана

Согласно опубликованной в СМИ информации, погибшим оказался 16-летний Лев Корбан - сын известного политика и предпринимателя Геннадия Корбана.

Он поехал кататься с молодой девушкой на багги. Впоследствии полиция нашла транспортное средство с телами погибших подростков на дне реки.

Как сообщил источник Украинской правды в правоохранительных органах, Лев Корбан и его спутница перевернулись на квадроцикле и не смогли выбраться из реки, поскольку были пристегнуты ремнями безопасности.

Как уточняет местный ресурс Днепр оперативный, подростки хотели заехать на мостик, но не справились с управлением и вылетели в реку. Квадроцикл перевернулся и дети утонули, несмотря на небольшую глубину реки.

В то же время в Сети опубликовали фото и видео с места происшествия.

Как говорится в сообщении Telegram-канала КП в Украине, погибшая вместе с Корбаном Юлия Васик училась в 10-м классе Украино-Американского лицея, а Корбан – в частной школе Primus Inter Pares School.

Знакомые семьи девушки сказали, что трагедия произошла в районе поселка Новоселовка, по дороге в сторону Запорожья. Была вечеринка, а затем подростки поехали кататься на квадроцикле девушки.

Отметим, что трагедия в семье Геннадия Корбана не первая, случившаяся с украинскими политиками.

Смерть дочери Вадима Столара в США

В декабре 2019 года народный депутат Вадим Столар сообщил о смерти своей дочери Дианы.

"Друзья, в нашу семью пришла беда. Наша старшая дочь Диана умерла во сне от остановки сердца", - написал Столар в соцсетях.

Позднее СМИ писали о том, что дочь Столара Диана, которая умерла во сне, выпускала в США песни под псевдонимом LilSlavic и была стримером. Американский журнал SHE Magazine USA назвал 19-летнюю Столар "воплощением поколения Z", молодой артисткой, которая исходит из позиции "я делаю то, что хочу, когда хочу".

диана столар
Диана Столар / shemagazineusa.com

В интервью изданию, записанном незадолго до смерти, девушка рассказала, что музыка "всегда была частью" нее, однако выражать себя ей иногда мешали внешние обстоятельства.

"Я делаю все это, чтобы моя семья и мои родители гордились мной. Я не верила, что могу стать певицей, но моя мама верила. В основном сейчас я пою через маму. Мои родители помогли мне, когда я была на самом дне" — рассказывала Диана Столар.

/ shemagazineusa.com

Самая популярная песня Дианы Столар — композиция "Sorry Bruh". Ролик, опубликованный 18 ноября 2020, набрал в YouTube десятки тысяч просмотров.

Гибель на Байкале сына Виктора Януковича

В марте 2015-го года стало известно о гибели в России на озере Байкал Виктора Януковича-младшего – сына беглого экс-президента.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям России рассказали, что под лед провалился автомобиль Volkswagen - один человек погиб.

Виктор Янукович, сын Януковича
Виктор Янукович-младший / antikor.com.ua

"Погибшим оказался Давыдов Виктор. Остальные пять человек смогли выбраться из автомобиля", - отметил он. Кроме того, он добавил, что не думает, что "сын президента мог быть водителем".

По данным МЧС, люди выехали на озеро, чтобы сделать снимки.

В свою очередь журналист Павел Шеремет отметил, что у бабушки по матери Виктора Януковича-младшего была фамилия Давыдова, кроме того, также совпадает возраст утонувшего водителя с возрастом сына Януковича.

СМИ уточнили, что когда машина провалилась под лед, пятеро пассажиров успели выскочить из нее. Янукович-младший был пристегнут ремнем безопасности, а его двери были закрыты.

семья Януковича
Виктор Янукович с сыновьями Александром (слева) и Виктором (справа) / lugansk.info

В тот момент, когда машина уходила под воду, дверь свою он успел приоткрыть, однако авто наклонилось на левую, водительскую сторону. Тело Януковича нашли подо льдом - водитель смог выбраться из машины.

Позднее стало известно о том, что Виктора Януковича-младшего похоронили в захваченном РФ Севастополе, где после побега из Украины живет его мать Людмила.

могила януковича-младшего
Могила Виктора Януковича-младшего в Крыму / Крым.Реалии

Смертельное ДТП с сыном Анны Герман

В 2009-ом году в автокатастрофе на трассе Одесса – Киев погиб младший сын бывшего пресс-секретаря Виктора Януковича и экс-депутата от Партии регионов Анны Герман – 17-летний Роман.

Сын Анны Герман Роман возвращался в Киев после отдыха в Одессе. Легковой автомобиль BMW, за рулем которого он находился, столкнулся с грузовиком Merсedes. В результате столкновения водитель BMW погиб на месте.

Роман Герман / peoples.ru

По данным СМИ, за рулем легкового авто был водитель 1992 года рождения, которого после ДТП госпитализирован с телесными повреждениями в Ульяновскую больницу Кировоградской области. Пасажир (1992 года рождения), то есть Роман Герман, погиб на месте происшествия.

/ ЧП инфо

Отметим, что у Герман был старший сын Николай - бывший замминистра Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций. Мужчина скончался в 2015 году в возрасте 36 лет в результате инфаркта.

Близкие друзья семьи рассказали, что проблемы с сердцем начались давно, Герман не раз обследовался у врачей, но серьезно лечением не занимался. Внезапная острая боль появилась ночью.

Николай и Анна Герман / lady.tochka.net

Мужчина решил сам поехать в больницу, но по дороге состояние ухудшилось настолько, что пришлось съехать с дороги и включить аварийный стоп-сигнал. Водитель проезжавшего мимо автомобиля вызвал "скорую", но пока медики ехали, сын Анны Герман скончался.

Жестокое убийство сына Ивана Плюща

В 1991-ом году в Киеве был убит 30-летний сын бывшего на тот момент первого зампреда Верховного Совета Украины Ивана Плюща. На теле Вадима Плюща было обнаружено 94 ранения.

В убийстве обвинили знакомого сына Плюща безработного Александра Иванова 1963 года рождения.

Иван Плющ
Иван Плющ / gorod.cn.ua

Его обвинили в том, что он убил Вадима Плюща из корыстных побуждений. "Имея крупные суммы долга также другим лицам и не располагая средствами для их уплаты, с целью избавиться от долга Плющу В.И. и завладеть его имуществом, Иванов А.П. совершил разбойное нападение. Он нанес Плющу В.И. удар топором по голове, подавив сопротивление, отобрал у него шпагу и стал ею бить потерпевшего", - говорилось в постановлении суда.

Отмечается, что в течение не менее получаса Иванов с особой жестокостью наносил удары топором и шпагой в различные части тела Плюща, причинив ему смертельные ранения.

В судебном заседании Иванов частично признал виновность, утверждает, что убил Плюща в драке.

Как писало издание ОРД, Вадим Плющ нигде не работал, занимался изготовлением и продажей швейных изделий. Неоднократно выезжал в Польшу, занимался скупкой и перепродажей фотоаппаратуры, промышленных товаров, валютными операциями.

Загадочная гибель сына Ивана Драча

В 2009-ому году при невыясненных обстоятельствах погиб сын поэта, бывшего народного депутата Ивана Драча Максим.

"Причиной смерти стала закрытая мозговая травма, несовместимая с жизнью, — рассказал Иван Драч. — Максима прооперировали, пытались привести в чувство, но сердце завести уже не удалось. Сказались "чернобыльская" болезнь, диабет и другое. Сейчас мы разбираемся, что на самом деле произошло. Никто не скажет — было это падение (Максим часто падал, как это бывает с диабетиками) или внешний удар".

Иван Драч
Иван Драч / УНИАН

Незадолго до смерти врач по образованию 44-летний Максим Драч занимался медицинским бизнесом, часто ездил в Прагу.

Виктор Янукович Анна Герман Вадим Столар Плющ Геннадий Корбан Иван Драч
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