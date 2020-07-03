Смолий рассказал, кто осуществлял "политическое давление" на Нацбанк

Смолий решил протестовать с помощью отставки / УНИАН

Бывший глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил о политическом давлении на регулятор через суды, информационные атаки и необоснованные политические оценки.

На заседании Верховной Рады он подчеркнул, что принял решение уйти в отставку, потому что в течение длительного времени на НБУ осуществляется систематическое политическое давление.

"Давление с целью принятия решений, которые не являются экономически обоснованными, которые фокусируются на краткосрочных простых "победах" и могут дорого стоить украинской экономике и украинцам в более длительной перспективе", — отметил Смолий.

Экс-чиновник напомнил, что инструментом давления были проплаченные митинги на Институтской и под домами членов правления.

"Информационные атаки, построенные на манипуляциях и лжи. Необоснованные политические оценки политики НБУ и непосредственно моей деятельности как руководителя учреждения. Использование Совета НБУ для создания корпоративного конфликта внутри учреждения. Все это элементы одной цепи", — заявил он.

Читайте также"Хотели все сорвать": Смолий шокировал смелым обвинением в адрес нардеповПо словам Смолия, отставкой он решил высказать протест, но не потерю независимости регулятором. Он подчеркнул, что политики и чиновники вмешивались в деятельность Нацбанка, но в итоге лишь наносили вред.

"В течение последнего года на совещаниях с участием народных депутатов, представителей Кабинета Министров, премьер-министра, президента, неоднократно в сторону Национального банка звучали призывы залить экономику деньгами, отменить базовые принципы регулирования банковской системы, установить курс, чтобы экспортерам было лучше, поставить инфляцию 11% и курс 30 грн, потому что такие параметры заложены в государственный бюджет. Эти основания, эти лозунги, заставили меня принять это решение", — сказал Смолий, отвечая на вопросы народных депутатов.

Как ранее сообщалось, Верховная Рада одобрила увольнение Якова Смолия с поста председателя Национального банка Украины.

Напомним, Яков Смолий 1 июля написал заявление об увольнении с должности главы Нацбанка по собственному желанию и передал документ президенту Владимиру Зеленскому. Смолий утверждал, что решил уволиться из-за "систематического политического давления".