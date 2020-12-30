Отстранение Тупицкого: у Зеленского разнесли ответный ход КСУ

Федор Вениславский объяснил указ президента об отстранении Александра Тупицкого.
Созыв специального пленарного заседания Конституционного суда после отстранения председателя КСУ Александра Тупицкого от должности на два месяца является нелегитимным.
Народный депутат от Слуги народа, представитель президента в КСУ Федор Вениславский в эфире телеканала Украина 24 напомнил, что отстранение Тупицкого не означает прекращение полномочий судьи КСУ и не означает его увольнение.
"Странной кажется информация, размещенная на официальном сайте КСУ, о том, что созывается специальное пленарное заседание, поскольку по тому же закону о КСУ специальное пленарное заседание рассматривает только вопрос о предоставлении согласия на задержание, содержание под стражей или на арест судьи КСУ", - уточнил он.
Нардеп также обратил внимание на то, что указ президента об отстранении набирает юридическую силу с момента его принятия, следовательно Тупицкий уже не является и.о. судьи, поэтому он не может давать указания о созыве специального пленарного заседания КСУ.
А созвать может только председатель КСУ или лицо, исполняющее полномочия председателя КСУ. Поэтому информация на сайте КСУ - это проявление правового нигилизма", - добавил Вениславский.
Читайте такжеУ Зеленского назвали причину отстранения от должности главы КСУ
Отстранение от должности главы КСУ:
- Накануне президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца.
- "Я подписываю этот указ ради восстановления справедливости и разрешения конституционного кризиса", - подчеркнул глава государства.
- Решение было принято после получения и обработки специалистами Офиса президента ходатайство Офиса генерального прокурора, подписанного исполняющим обязанности генпрокурора, об отстранении судьи КСУ Александра Тупицкого от должности сроком на два месяца.
- 28 декабря председатель КС Тупицкий не явился на вызов в Офис генерального прокурора, поэтому сообщение о подозрении в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях свидетеля ему прислали по почте.
- В Конституционном суде считают, что отстранение Тупицкого на основании решения следственного судьи будет противоречить Конституции.