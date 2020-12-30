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Отстранение Тупицкого: у Зеленского разнесли ответный ход КСУ

30 декабря 2020, 13:19
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Федор Вениславский объяснил указ президента об отстранении Александра Тупицкого.

Конституционный суд
Конституционный суд / Фото: ccu.gov.ua

Созыв специального пленарного заседания Конституционного суда после отстранения председателя КСУ Александра Тупицкого от должности на два месяца является нелегитимным.

Народный депутат от Слуги народа, представитель президента в КСУ Федор Вениславский в эфире телеканала Украина 24 напомнил, что отстранение Тупицкого не означает прекращение полномочий судьи КСУ и не означает его увольнение.

"Странной кажется информация, размещенная на официальном сайте КСУ, о том, что созывается специальное пленарное заседание, поскольку по тому же закону о КСУ специальное пленарное заседание рассматривает только вопрос о предоставлении согласия на задержание, содержание под стражей или на арест судьи КСУ", - уточнил он.

Нардеп также обратил внимание на то, что указ президента об отстранении набирает юридическую силу с момента его принятия, следовательно Тупицкий уже не является и.о. судьи, поэтому он не может давать указания о созыве специального пленарного заседания КСУ.

А созвать может только председатель КСУ или лицо, исполняющее полномочия председателя КСУ. Поэтому информация на сайте КСУ - это проявление правового нигилизма", - добавил Вениславский.

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Отстранение от должности главы КСУ:

  • Накануне президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца.
  • "Я подписываю этот указ ради восстановления справедливости и разрешения конституционного кризиса", - подчеркнул глава государства.
  • Решение было принято после получения и обработки специалистами Офиса президента ходатайство Офиса генерального прокурора, подписанного исполняющим обязанности генпрокурора, об отстранении судьи КСУ Александра Тупицкого от должности сроком на два месяца.
  • 28 декабря председатель КС Тупицкий не явился на вызов в Офис генерального прокурора, поэтому сообщение о подозрении в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях свидетеля ему прислали по почте.
  • В Конституционном суде считают, что отстранение Тупицкого на основании решения следственного судьи будет противоречить Конституции.
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