Пандемия существенно изменила цены на жилье в Украине: какой прогноз на будущее

Жилье подорожало наполовину / коллаж УНИАН

В течение двух лет пандемии коронавируса в Украине от 25% до почти 50% подорожала недвижимость.

"Дешевле всего теперь приобрести квартиру на вторичном рынке Одессы - за 39,3 тыс. долл. В свою очередь самое дорогое жилье — новостройки и жилой фонд от 2011 года в столице, где цена может достигать в среднем 200 тыс. долл. за квартиру. В общем, за два года цена сделок купли/продажи жилой недвижимости выросла во всех типах домов", - говорится в сообщении аналитической службы OLX недвижимость.

При этом разница предложений в цене на первичном и вторичном рынках мало отличается.

К примеру, средняя стоимость двухкомнатной квартиры в доме вторичного жилого фонда на начало 2022 года составляет 69,4 тыс. долл., а в новостройке - 78,1 тыс. долл.

Самой дорогой остается недвижимость в жилом фонде с 2011 года. Стоимость однокомнатной квартиры колеблется от 83,4 тыс. долл, а трехкомнатной достигает 210,1 тыс. долл.

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Самые дешевые квартиры в начале 2022 года предлагают в Одессе в среднем за 39,3 тыс. долл., а самые дорогие - во Львове, за 48,5 тыс. долл. Среди домов, сданных в эксплуатацию с 2011 года, наибольший скачок цен с начала пандемии произошел в Харькове — на 50%.

Наибольшее повышение цен в течение двух лет наблюдалось на квартиры в новостройках. В целом во всех крупных городах, за исключением Одессы, цены на жилье в новых домах выросли на 40-44%.

"Недвижимость традиционно является одним из основных видов инвестирования для украинцев. Поэтому можно ожидать, что в этом году рынок продажи квартир в Украине будет расти на 3-5%, и такая тенденция будет сохраняться в ближайшие годы. Помимо спроса, который прямо пропорционально влияет на цену квадратных метров, на динамику будут влиять и внешние факторы: стоимость стройматериалов, топлива и состояние экономики, от которого зависит курс валют", - отмечают аналитики.

Цены на недвижимость в Украине

Ранее сообщалось, что в 2022 году в Украине подорожает недвижимость. Цена за квадратный метр может увеличиться на 10%. Цены вырастут не только на первичном, но и на вторичном рынке. Однако все будет зависеть от спроса и покупательной способности.

Увеличатся в Украине и цены на аренду жилья. Они взлетят на 10-15% в течение 2022 года. Таким образом, в столице снимать квартиру может стать дороже на несколько тысяч.

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