Паралич на всю жизнь или смерть: полиомиелит у детей подтвердили еще в одной области Украины

Под угрозой жизни детей / УНИАН

Вирус полиомиелита, который обнаружили у детей в Ровенской области, зафиксировали и в Закарпатской области. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"Было проведено эпидемиологическое расследование этого случая, определен круг контактных лиц, взят на исследование пробы воды и почвы. Отдельная группа работала и в Закарпатской области. Там также подтвердили наличие полиовируса", - передает слова Кузина "ТСН".

Замминистра подчеркнул, что от результатов эпирасследования зависит, какие меры предпримет государство. Что касается Ровенской области, то там специалисты Госпродпотребслужбы проверяют, допускают ли невакцинированных детей к посещению школ.

Родители 48 детей от вакцинации отказываются

Также в ОТГ, где проживает ребенок с выявленным полиомиелитом, из 243 детей вакцинировалось только 86, у 109 были временные противопоказания. Родители еще 48 детей вообще отказались от прививок.

Читайте такжеБез прививки – вон из школы: на Ровенщине начинают массовую вакцинацию детей от полиомиелитаКузин напомнил, что полиомиелит может вызвать паралич на всю жизнь, а иногда привести к смерти. Поэтому призвал родителей не рисковать здоровьем своих детей и провести прививку, если она отсутствует, ведь сейчас под угрозой все невакцинированные дети страны до 5 лет.

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Вспышка полиомиелита: с чего все начиналось

Болезнь диагностировали у полуторагодовалого ребенка, а затем у шести его братьев и сестер на территории одной из ОТГ в Ровенской области. Малыша парализовало, а медики стали проводить профилактические мероприятия и приглашать местных жителей делать прививки своим детям.

Полиомиелитом может заболеть даже взрослый

Полиомиелит – это острое инфекционное заболевание, которое передается полиовирусами через фекалии и слюну. Чаще всего люди заражаются через грязные руки, инфицированную пищу и воду. Самыми восприимчивыми являются дети возрастом до пяти лет, однако заболеть может любой невакцинированный человек.