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"Хамили и вопили": Казанский рассказал, как вели себя террористы на переговорах по Донбассу

11 июня 2020, 11:28

Представители России на заседании Трехсторонней контактной группы почти не вели диалога с Украиной.

Денис Казанский
Денис Казанский принял участие в переговорах по Донбассу / Фото Facebook

Журналист Денис Казанский, который вошел в состав группы переселенцев от Донецкой области на переговорах ТКГ, рассказал, что проиходило на вчерашнем заседании.

В видеоконференции помимо украинской делегации принимали участие модераторы из ОБСЕ Хайди Грау и Пьер Морель, представитель России Борис Грызлов и представители ОРДЛО с российской стороны – по двое от ОРДО и ОРЛО. Об этом Казанский написал в Facebook.

По его словам, представители России на заседании Трехсторонней контактной группы почти не вели диалога с Украиной.

"Как уже стало понятно, российская сторона всегда ведет себя одинаково. Представитель РФ обязательно опаздывает минут на 30-40, а когда включается, то старается максимально избегать диалога и почти не принимает в нем участие. Таким поведением россияне демонстрируют, что якобы не являются стороной конфликта, но выглядит откровенно смешно. Какой-то детский сад", – написал журналист.

Делегаты из ОРДЛО вели себя по-разному. Так, представители ОРДО с российской стороны – Наталья Никонорова и Наталья Михайлова - вели себя достаточно корректно. А вот луганчане Владислав Дейнего и Родион Мирошник "снова вопили, хамили, перебивали модераторов" и пытались доказать, что переселенцы не имеют права представлять Донецк и Луганск.

"Ответ с нашей стороны был симметричным, только в более корректной форме. Суть ситуации в том, что любая претензия российской стороны к переселенцам применима и к ней самой. В наш адрес звучали претензии, что мы выбраны непрозрачно и не представляем жителей Донбасса. При этом говорили это люди, которые захватили власть силой, репрессиями изгнали из Донецка и Луганска всех неугодных, и также не представляют жителей Донбасса. На эти обстоятельства мы и указали в ответ на все претензии", – рассказал Казанский.

Также он добавил, что Грызлов очень возмущался, что Украине на переговорах представляли "бывшие жители Донбасса".

"При этом, он конечно же ничего не сказал о том, по какой причине мы стали "бывшими". А нас такими сделали именно Грызлов и его начальство, по вине которых мы вынуждены были уехать из родных городов", – подчеркнул журналист.

Кроме того, по итогу переговоров российская сторона отказалась открывать КПВВ на Донбассе.

"Хотя Украина фактически открыла их со своей стороны и готова пропускать людей. Честно говоря, выглядит это совершенно безумно, так как открытие КПВВ в первую очередь в интересах людей в ОРДЛО, которым необходимо получить украинские пенсии и соцвыплаты. Но боевики отказываются их выпускать. Видимо, чтобы потом вопить про страшную украинскую блокаду и геноцид", – резюмировал Казанский.

Напомним, 9 июня стало известно, что журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, а также юрист Вадим Горан и врач Константин Либстер представят Украины в переговорах по Донбассу как представители ОРДЛО. Украинские делегаты отметили, что они не будут вести переговоры с "Л/ДНР" и намерены консультироваться с украинской властью.

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