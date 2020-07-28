В ТКГ рассказали, как повлияет на Минские переговоры уход Кучмы / УНИАН

Представитель РФ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) на переговорах в Минске Борис Грызлов может покинуть их после ухода Леонида Кучмы.

Об этом сообщает портал Гордон со ссылкой на комментарий журналиста Сергея Гармаша ‒ журналиста и члена политической подгруппы ТКГ от Донецка.

По его мнению, Грызлов не пойдет на контакт с украинским вице-премьером Алексеем Резниковым ‒ в первую очередь, по причине личной неприязни.

Не исключено, ему не дадут это сделать, но он точно захочет. Мы-то знаем самомнение российских представителей. Грызлов в прошлом председатель Госдумы РФ, ему будет тяжело разговаривать с Резниковым. Тем более Грызлов неоднократно высказывал свое не очень хорошее отношение к Резникову. Будет это плюсом или минусом? Думаю, любое обновление в ТКГ пойдет на пользу. Когда одни и те же люди несколько лет находятся в процессе и пять лет говорят "нет", им будет тяжело в дальнейшем сказать "да"", — подытожил Гармаш.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что экс-президент Леонид Кучма больше не работает в Трехсторонней контактной группе в Минске на переговорах по Донбассу (ТКГ).