Платежки, заказ услуг и жалобы: в Украине запустят новый ресурс по коммунальным услугам

В Украине появится новый ресурс по коммунальным услугам / УНИАН

В Украине планируют запустить новый ресурс, в котором будут собраны все услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Речь идет о проект-системе под названием "Пространство жилищно-коммунальных услуг", заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль после заседания правительства.

"Важным направлением является создание единой информационно-аналитической системы по предоставлению жилищно-коммунальных услуг", – отметил он.

Во время заседания правительства была создана межведомственная рабочая группа, которая будет заниматься запуском проекта.

С помощью этого ресурса украинцы смогут онлайн заказывать и оплачивать услуги, а также сообщать о проблемах в сфере благоустройства. Кроме этого, это позволит государству получать актуальную информацию о ситуации в жилищно-коммунальной сфере.

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По словам Шмыгаля, в Украине до сих пор отсутствует инструмент, в котором население может сразу воспользоваться различными услугами в сфере ЖКХ.

Ранее сообщалось, что в 2022 году компания Киевводоканал повысит для абонентов тариф на поставку воды и водоотвод. Это предусмотрено решением Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Также в Офисе президента предполагают, что некоторые тарифы в Украине могут вырасти на 10-11% в новом 2022-м году. По словам заместителя руководителя ОП Ростислава Шурмы, речь идет о тарифах на распределение и доставку газа.

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