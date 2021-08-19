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"По-русски говори, а не по псячему": призер Олимпиады из Львова обругал украинский язык

19 августа 2021, 17:09
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Экс-нардеп Владимир Вязивский опубликовал скриншоты своей переписки с тренером по стрельбе и бронзовым призером Олимпиады-2004 Дмитрием Грачевым.

Грачев
Дмитрий Грачев / УНИАН

Дмитрий Грачев, бронзовый призер Олимпиады-2004 в Афинах по стрельбе из лука, а ныне − львовский тренер, в переписке с экс-нардепом Владимиром Вязивским назвал украинский язык "псячим" и призвал собеседника общаться исключительно на русском. Вязивский опубликовал в Facebook скриншоты переписки со львовским спортсменом.

По словам екс-депутата, львовский спортсмен задолжал ему 4,5 тысячи долларов. Однако когда Вязивский напомнил Грачеву о долге, то тот начал обильно материться и предложил приехать в Москву и забрать деньги.

При этом Грачева особо возмутил тот факт, что экс-нардеп писал ему сообщения на украинском языке. Львовянин заявил, чтобы тот "нормально говорил, на русском языке, потому что он на псячем не общается".

"Общество, интересует ваше мнение: стоит ли приглашать на торжества по случаю независимости олимпийцев, которые в частном общения презирают Украину, украинский язык. Стоит ли таких олимпийцев допускать к тренировкам детей, лекций и других публичных мероприятий", — написал Вязивский.

Также известно, что Грачев работает тренером в тире во Львове. Администрация заведения не отвечает на данный момент на комментарий журналистам.

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Напомним, ранее 18-летняя блогер из города Ирпень Диана в июне допустила оскорбительные заявления об украинском языке и выразила желание его запретить. Девушка в весьма жесткой форме обматерила государственный язык

Позднее харьковская студентка, 22-летняя Маргарита тоже выматерилась в адрес украинского языка - из-за того, что ей было сложно писать курсовую работу. После этого девушку попросили уволиться с работы.

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