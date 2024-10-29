По университету в Чечне могла ударить не Украина: детали от Defense Express

Внутренние конфликты в России, вероятно, начались еще при живом российском диктаторе Владимире Путине, отмечает эксперт Defense Express.

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Стало известно, кто мог ударить по университету спецназа в Чечне / Коллаж главреда, фото: Андрей Коваленко/Telegram, Генштаб ВСУ

Коротко:

В Чечне есть более стратегические цели для удара чем университет спецназа

Удар по нему может означать начало внутренних разборок в РФ

29 октября неизвестные дроны атаковали помещение Российского университета спецназа в Гудермесе, Чечня. Данный удар может свидетельствовать о начале внутренних конфликтов в самой России. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил военный эксперт Defense Express Иван Киричевский.

Эксперт отмечает, что теоретически украинские беспилотники могли бы достичь Чечни и поразить университет спецназа в Гудермесе, поскольку расстояние до него составляет около 1000 км. Однако более важной целью в этом регионе является аэродром дальней авиации "Моздок", где базируются стратегические бомбардировщики Ту-95МС еще с советских времен.

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"Сейчас он используется по своему прямому назначению - под МиГ-31 и Ту-22М3", - отметил Киричевский.

Киричевский также подчеркивает, что в Чечне есть более опасные субъекты, чем так называемый университет спецназа. В контексте незначительной важности этого учреждения, он добавляет, что даже любой спиртзавод может быть более актуальной целью. Это порождает предположение, что атака могла быть частью внутренних российских конфликтов.

"Если учесть, что такие вещи, как мятеж ЧВК "Вагнер" в свое время, для россиян уже дошли до "рутинного" масштаба, то можно ожидать любых действий от сторон конфликта. Они себя программировали, что, мол, если Путин уйдет, то у них начнутся внутренние конфликты, и вот, судя по всему они начались, хотя Путин при этом никуда не ушел", - добавил он.

Что известно о дроне "Лютый" / Инфографика: Главред

Кто такой Иван Киричевский Иван Киричевский - журналист, эксперт Defense Express. Освещает темы украинско-российских отношений, ситуации в Беларуси, Польше, Азербайджане, Армении и других странах.

Удар по университету спецназа в Чечне - что известно об ударах по России

Напомним, как ранее сообщал Главред, 29 октября в Чеченской республике РФ был атакован Российский университет спецназа. Информацию об ударе подтвердил в своем Telegram-канале глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

После атаки дронов лидер Чечни Рамзан Кадыров сделал циничное заявление, в котором прямо заявил, что приказал чеченским военным убивать украинских солдат, утверждая, что его подразделения якобы находятся на передовой и получили приказ не брать украинских бойцов в плен, а казнить их на месте.

Также в ночь на 28 октября дроны нанесли удары по нескольким промышленным объектам в Воронежской области РФ. Больше всего пострадало предприятие "Этанол-спирт" - один из главных заводов региона по производству ракетного топлива, сообщил Андрей Коваленко, глава Центра противодействия дезинформации при СНБО.

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