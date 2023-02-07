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"Победа не лежит в нашем кармане": Данилов рассказал о планах РФ к годовщине войны

7 февраля 2023, 16:01
Россия - страна, которая живет какими-то датами. Сейчас они готовятся к 24 февраля - годовщине полномасштабного вторжения в Украину.
Алексей Данилов
Украина также готовится к возможному наступлению оккупантов, сказал Алексей Данилов / УНИАН

К годовщине начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты будут пытаться провести наступление на каком-то из направлений. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает Radio NV.

По его словам, Россия - страна, которая живет какими-то датами.

"Они готовятся (…) 24 февраля. Подходит годовщина этих событий, которые у них произошли. Отчитываться особо не о чем, потому что кроме того что террористы захватили Запорожскую атомную станцию, есть территория, которая пока находится под оккупацией (но мы обязательно ее освободим), нет никаких таких отчетов, которые они в свое время себе нарисовали. Взятие Киева, смена режима… Вы помните? Там был огромный список каких-то прихотей, которые они сами себе придумали. Они, конечно, под эту дату будут пытаться где-нибудь иметь возможность, скажем так, атаковать", - сказал секретарь СНБО.

Данилов отметил, что Украина также готовится к возможному наступлению оккупантов.

"Мы готовимся к любому развитию событий. Понимаем, что происходит у неприятеля, его состояние. Я бы не говорил сегодня, что мы можем абсолютно расслабиться, и победа уже лежит в нашем кармане. Нам предстоит еще очень много работать, работать, работать для того, чтобы мы освободили всю нашу родную землю от этих террористов, которые на нее ворвались, начиная с 2014 года", - резюмировал глава СНБО.

Как сообщал Главред, ранее Данилов говорил, что российские оккупанты не могут достичь успеха на фронте и уже "умоляют о переговорах". По его словам, Украина не будет идти на уступки РФ в этом вопросе, если Кремль не выполнит требования президента Владимира Зеленского. Данилов также назвал 4 главных требования, выполнение которых необходимо для начала переговоров с РФ.

Напомним, Россия планирует начать новое масштабное наступление в течение следующих 10 дней. Агрессор намерен начать наступление до того, как Украина получит западные танки и вооружение. Об этом пишет британское издание Financial Times со ссылкой на неназванного советника ВСУ.

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