Под Днепром мать до смерти избила трехлетнего сына

Мать до смерти забила трехлетнего сына / Фото: Knews.kg

В селе Дачное Межевского района Днепропетровской области 25-летняя женщина жестоко избила своего трехлетнего сына, на следующий день мальчику стало плохо, от полученных травм мальчик скончался по дороге в больницу.

Как сообщает Информатор, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах, мать избила малыша 27 декабря около 19:00, а утром пыталась самостоятельно доставить в больницу.

По дороге трехлетний Кирилл умер. Карета скорой помощи приехала на дорогу возле села Новопавловка, медики зафиксировали смерть маленького мальчика, которого родители на собственном автомобиле везли в больницу. Фельдшер вызвал на место происшествия полицию.

Уточняется, что мать нанесла мальчику телесные повреждения в виде множественных ушибов мягких тканей по всей поверхности туловища и конечностей. На следующий день мальчику стало плохо. По дороге в больницу ребенок скончался.

Мать малыша правоохранители задержали, полиция выясняется все детали происшествия.

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