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Под Одессой 6-летние дети получили травмы в ловушке для воров

25 декабря 2020, 21:36

Медики оценивают состояние девочек, как удовлетворительное.

коронавирус, дети
6-летние девочки угодили в ловушку для воров / Фото pixabay.com

Под Одессой две девочки шести лет неожиданно угодили в самодельную ловушку от воров, которую отец одной из них установил в сарае собственного домовладения.

Как информирует полиция Одесской области, оба ребенка получили травмы и были госпитализированы с огнестрельными ранениями дробью.

Детей экстренно осмотрели медики – они оценивают состояние маленьких пациенток как удовлетворительное.

Как стало известно, дети играли во дворе и забежали в сарай, в котором было установлено самодельное устройство для отпугивания воров. Опасная ловушка сработала, и дочка хозяина дома получила ранения ног, а ее подружка - живота.

В момент инцидента родители девочек находились в доме.

На место происшествия приезжала полиция, следователи ведут расследования и выясняют все обстоятельства трагедии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Родителей могут обвинить в незаконном обращение с оружием, а также в нанесении телесного повреждения по неосторожности.

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/ Фото: пресс-служба полиции

  • Напомним, в школе Харькова №127 ученик во время урока набрал в рот антисептик и разбрызгивал жидкость, поджигая ее из зажигалки.

  • В Николаеве в школе №56 разгорелся скандал вокруг сбора денег родительским комитетом для поздравления учеников.

  • Как ранее сообщалось, в Николаеве банда подростков избивает и унижает девочек, которых предварительно вызывают на разборки. Своих жертв малолетние подонки выбирают из числа тех, кто младше и слабее и не сможет дать отпор.

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