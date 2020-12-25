Под Одессой 6-летние дети получили травмы в ловушке для воров

Медики оценивают состояние девочек, как удовлетворительное.
Под Одессой две девочки шести лет неожиданно угодили в самодельную ловушку от воров, которую отец одной из них установил в сарае собственного домовладения.
Как информирует полиция Одесской области, оба ребенка получили травмы и были госпитализированы с огнестрельными ранениями дробью.
Детей экстренно осмотрели медики – они оценивают состояние маленьких пациенток как удовлетворительное.
Как стало известно, дети играли во дворе и забежали в сарай, в котором было установлено самодельное устройство для отпугивания воров. Опасная ловушка сработала, и дочка хозяина дома получила ранения ног, а ее подружка - живота.
В момент инцидента родители девочек находились в доме.
На место происшествия приезжала полиция, следователи ведут расследования и выясняют все обстоятельства трагедии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Родителей могут обвинить в незаконном обращение с оружием, а также в нанесении телесного повреждения по неосторожности.
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Напомним, в школе Харькова №127 ученик во время урока набрал в рот антисептик и разбрызгивал жидкость, поджигая ее из зажигалки.
В Николаеве в школе №56 разгорелся скандал вокруг сбора денег родительским комитетом для поздравления учеников.
Как ранее сообщалось, в Николаеве банда подростков избивает и унижает девочек, которых предварительно вызывают на разборки. Своих жертв малолетние подонки выбирают из числа тех, кто младше и слабее и не сможет дать отпор.