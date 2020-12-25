Под Одессой 6-летние дети получили травмы в ловушке для воров

6-летние девочки угодили в ловушку для воров / Фото pixabay.com

Под Одессой две девочки шести лет неожиданно угодили в самодельную ловушку от воров, которую отец одной из них установил в сарае собственного домовладения.

Как информирует полиция Одесской области, оба ребенка получили травмы и были госпитализированы с огнестрельными ранениями дробью.

Детей экстренно осмотрели медики – они оценивают состояние маленьких пациенток как удовлетворительное.

Как стало известно, дети играли во дворе и забежали в сарай, в котором было установлено самодельное устройство для отпугивания воров. Опасная ловушка сработала, и дочка хозяина дома получила ранения ног, а ее подружка - живота.

В момент инцидента родители девочек находились в доме.

На место происшествия приезжала полиция, следователи ведут расследования и выясняют все обстоятельства трагедии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Родителей могут обвинить в незаконном обращение с оружием, а также в нанесении телесного повреждения по неосторожности.

Читайте такжеВ Одессе в контейнере с бананами обнаружили много кокаина

/ Фото: пресс-служба полиции