Полдня без электроэнергии: украинцам светит ужесточение веерных отключений

Несколько очень важных объектов повреждены в результате ударов РФ, пояснил Александр Харченко.

Украинцев предупредили о продолжительных отключениях / коллаж фото УНИАН

В ближайшие дни графики отключения электроэнергии в Украине будут еще более сложными, заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

В результате атаки российских дронов повреждены объекты критической инфраструктуры, рассказал он в эфире информационного телемарафона.

"Несколько очень важных объектов повреждены. Поэтому способность транспортировать электроэнергию еще больше ограничена на сегодня. Хочу предупредить, скорее всего, ближайшие несколько дней график отключений будет очень сложным. Он будет непредсказуемым, очень много оборудования в состоянии восстановления. Это означает, что очень сложно в ближайшие дни предусмотреть плановые удобные отключения", — сказал Харченко.

Он также добавил, что отключение электроэнергии может достигать 4-5 часов в сутки в ближайшие дни.

Напомним, утром в понедельник, 19 декабря, в Киеве прогремели взрывы. Перед этим в столице и области была объявлена воздушная тревога из-за атаки барражирующими боеприпасами "Шахид".

В Киевской городской военной администрации сообщили, что силам ПВО удалось сбить 9 вражеских дронов.

"В Киеве идет воздушная тревога. Враг атакует столицу барражирующими боеприпасами "Shahed". Работает ПВО. В настоящее время в воздушном пространстве Киева сбито уже 9 вражеских БПЛА", — говорится в сообщении.

По данным СМИ, в столице прогремели мощные взрывы около 04:28 часа утра, а также около пяти часов утра. Сообщается, что был "прилет".

В Сети появились фото пожара после одного из взрывов.

Напомним, ранее в Киеве ввели новые графики отключений электроэнергии, которые вызваны обстрелами оккупантами РФ объектов гражданской инфраструктуры в Украине.

Графики разработаны с учетом сложной ситуации в энергосистеме, сложившейся в результате последних террористических обстрелов РФ.

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