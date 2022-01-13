Полки падают на головы: украинцы показали "новый сервис" от Укрзализныци

Поезд Черновцы-Одесса / скриншот

Пассажиры поезда Черновцы-Одесса показали "комфорт" в вагоне Укрзализныци.

Кадры появились в Телеграмм-канале Новости. Live Odesa.

Мужчина присел на нижнюю полку бокового отделения и провалился. Она оказалась неисправной.

Через час неисправную боковую полку заметили и наверху. Ее качало в разные стороны из-за некачественного крепления и падала на головы.

"Стоимость железнодорожных билетов растет с каждым днем, а вот комфорт в вагонах поездов Укрзализныци для пассажиров не прилагается. И вот очередное доказательство: верхние полки держатся на "соплях", а нижнюю от падения страхует ведро с одеялом", - говорится в публикации.

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Ранее Главред писал о том, что известная украинская актриса и активистка Римма Зюбина поделилась впечатлениями от поездки в поезде "Укрзализныци" по маршруту Херсон-Киев и возмутилась уровнем предоставления услуг для пассажиров.

Зюбина рассказала, что она приобрела билет в вагон первого класса, однако оказалось, что это был обычный купейный вагон. Время в пути – почти восемь часов, стоимость билета - 500 грн, сидеть все это время там слишком неудобно, отмечает актриса.

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