Полки падают на головы: украинцы показали "новый сервис" от Укрзализныци

Укрзализныця вновь попала в скандал из-за поезда.
Пассажиры поезда Черновцы-Одесса показали "комфорт" в вагоне Укрзализныци.
Кадры появились в Телеграмм-канале Новости. Live Odesa.
Мужчина присел на нижнюю полку бокового отделения и провалился. Она оказалась неисправной.
Через час неисправную боковую полку заметили и наверху. Ее качало в разные стороны из-за некачественного крепления и падала на головы.
"Стоимость железнодорожных билетов растет с каждым днем, а вот комфорт в вагонах поездов Укрзализныци для пассажиров не прилагается. И вот очередное доказательство: верхние полки держатся на "соплях", а нижнюю от падения страхует ведро с одеялом", - говорится в публикации.
Ранее Главред писал о том, что известная украинская актриса и активистка Римма Зюбина поделилась впечатлениями от поездки в поезде "Укрзализныци" по маршруту Херсон-Киев и возмутилась уровнем предоставления услуг для пассажиров.
Зюбина рассказала, что она приобрела билет в вагон первого класса, однако оказалось, что это был обычный купейный вагон. Время в пути – почти восемь часов, стоимость билета - 500 грн, сидеть все это время там слишком неудобно, отмечает актриса.
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