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"Полностью уничтожили": Данилов рассказал, как ВСУ "покрошили" отряд путинских наемников из Сирии

21 апреля 2022, 12:50

Секретарь СНБО, однако, отметил, что детально называть точное количество сирийских и ливийских наемников на территории Украины говорить сложно.

Данилов, наемники
Данилов, наемники / Коллаж Reuters УНИАН

В Украину ради войны на стороне российских оккупантов прибыли наемники с Ближнего Востока ‒ из Сирии и Ливии. После первых боев с ВСУ, как минимум два десятка из них уже убиты, об этом сообщил глава СНБО Алексей Данилов.

"В последнее время мы заметили, что появляются ливийцы и сирийцы, так называемые наемники, поэтому сказать, когда они у них закончатся довольно сложно. Мне трудно говорить на счет их боевой способности. У нас есть фотографии этих людей, которые были уничтожены в Луганской области" в Попасной. Сложно сказать, какие они воины. У нас разные климатические условия, и война, по-видимому, разная. Я думаю, они не совсем ожидали увидеть здесь то, что они увидели", — сказал Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что о количестве таких наемников на территории Украины говорить сложно, а понять их примерное количество можно исключительно по числе убитых.

"Мы можем говорить о количестве, которое мы уничтожили. Это был отряд — 20-25 человек, его полностью уничтожили. Какое их количество на территории Донецкой и Луганской областей сложно сказать, но я не думаю, что их тысячи. Это может быть 300, 400, 500, они просто не могут физически больше завезти их, потому что у них тоже идет война и оголять они тот фронт не будут", — подытожил Данилов.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ, несмотря на численное и техническое преимущество российских оккупантов, в среднем за сутки наносит России гораздо больше потерь, чем российская армия понесла за все восемь лет боев в пределах Сирии. Именно об этом говорит анализ, который провели сотрудники авторитетного британского издания The Economist

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Автор: Егор Бунин
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Сирия российское вторжение новости Украины Алексей Данилов
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