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ВСУ каждые сутки наносит РФ потерь больше, чем оккупанты получили за 8 лет в Сирии – The Economist

17 апреля 2022, 18:02

Эксперты отмечают, что противотанковое оружие, которое есть в распоряжении ВСУ, оказалось серьезным препятствием для продвижения России на Севере и Востоке.

Русская техника
Уничтоженная русская техника / УНИАН

ВСУ, несмотря на численное и техническое преимущество российских оккупантов, в среднем за сутки наносит России гораздо больше потерь, чем российская армия понесла за все восемь лет боев в пределах Сирии. Именно об этом говорит анализ, который провели сотрудники авторитетного британского издания The Economist."Кому-то это может показаться странным. На бумаге военный бюджет Украины меньше, чем у города-государства Сингапура", – отмечает он.

На такой материал оперативно прореагировал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Мы на своей земле и имеем профессиональную армию, которая уничтожает врага каждый день. И так будет до нашей победы", ‒ подчеркнул чиновник.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что потери украинской армии на войне с Россией примерно в 10 раз меньше, чем у оккупантов. Об этом он сказал в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину вечером 16 апреля.

"Мы точно знаем наши потери до каждого человека. Мы их скажем потом. Сейчас президент озвучил приблизительную цифру. Она намного меньше российских потерь. Приблизительно в 8-10 раз меньше", – сказал советник главы ОП.

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Автор: Егор Бунин
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