Полтысячи убитых и раненых ежедневно: в США раскрыли катастрофические потери РФ в Украине

Названы потери России в Украине / Фото radiosvoboda.org, УНИАН

Ежедневно потери российских оккупантов в Украине достигают 500 человек убитыми и ранеными.

Об этом идет речь в материале американского издания The New York Times. Собеседники журналистов из разведки и Белого дома, говорят, что президент России Владимир Путин не сможет в 2022 году достичь одной из главных целей — полностью оккупировать Донбасс.

Отмечается, что из-за большого количества погибших и раненых продвижение оккупационных войск на востоке Украины замедлилось и превратилось в "изнурительное прозябание".

"Ежедневно погибают или получают ранения 500 российских военнослужащих. Темпы продвижения ВС РФ на востоке еще более замедлились в связи с прибытием американских РСЗО, которые позволили украинским войскам отбить некоторые территории и затруднили доступ российских солдат в другие районы", — приводится мнение военных аналитиков.

В статье уточняется, что в войне против Украины РФ использовала до 85% сухопутных подразделений своей армии, перебрасывая на фронт группировки из отдаленных федеральных округов. Для продолжения наступления и нежелания объявлять всеобщую мобилизацию военное командование РФ вербует наемников, в том числе из союзной Сирийской Республики.

"Они увеличили возраст для призыва в России и делают другие вещи, чтобы подсластить почву для добровольцев. Они привлекают людей отовсюду. Если они не проведут массовую мобилизацию, а я не вижу, чтобы они были способны на это в данный момент политически, они окажутся в проигрыше", — прокомментировала ситуацию с нехваткой кадров старший сотрудник Пентагона при администрации Барака Обамы Эвелин Фаркас.

Как ранее заявил народный депутат Владимир Вятрович, президенту РФ намеренно не говорят правды о ходе войны против Украины. О поражении своей армии он рискует узнать последним.

Напомним, главный расследователь Bellingcat Христо Грозев рассказал, что окружение главы РФ Владимира Путина не знало о его намерении развязать полномасштабную войну против Украины. В такие планы диктатор не посвятил даже ближайших своих политических соратников.

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