Позиции оккупантов под Бахмутом слабнут: британская разведка назвала причину

Недавняя передислокация российских Воздушно-десантных войск из Бахмута в Запорожье может указывать на ослабление российской обороны вокруг города.

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Война в Украине / коллаж: Главред, фото: Википедия, 17 ОТБр

По данным британской разведки, с 15 сентября Вооруженные Силы Украины успешно взяли под контроль села Клещиевка и Андреевка, расположенные всего в 8 километрах к югу от города Бахмут в Донецкой области. Этот стратегический успех приблизил украинские силы к дороге Т 05-13, одному из основных путей снабжения в Бахмут с юга, как указано в отчете.

Однако российские войска продолжают удерживать железнодорожную линию, которая проходит вдоль насыпи между Клещевкой и дорогой Т 05-13, создавая сложность для продвижения войск.

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"Недавняя передислокация российских Воздушно-десантных войск из Бахмута в Запорожскую область на юге Украины, вероятно, ослабила оборону РФ вокруг Бахмута", - говорят в Минобороны Великобритании.

Освобождение оккупированных территорий

Силы обороны Украины продолжают активные операции на востоке страны, освобождая населенные пункты от оккупантов и отступая на позиции врага. В результате наступательных операций Сил обороны Украины, 15 сентября населенный пункт Андреевка в Донецкой области был освобожден.

Напомним, 17 сентября, украинские военные освободили населенный пункт Клещиевка на Бахмутском направлении в Донецкой области. Освобождение села было результатом совместных усилий 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 5-й отдельной штурмовой бригады и Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють".

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