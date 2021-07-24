Предприниматели в Чехии активно ищут на работу украинцев: сколько платят

Больше всего чешские предприниматели нуждаются в электриках и разнорабочих на пищевых производствах, складах / УНИАН

В Чехии предприниматели активно ищут на работу украинцев и поощряют высокими зарплатами. Обещают от 30 до 90 тысяч гривен в месяц.

Больше всего чешские предприниматели нуждаются в разнорабочих на пищевых производствах, в электриках и разнорабочих на складах. Данные рекрутинговой компании обнародовали в эфире программы Сніданок з 1+1.

В 2021 году Чехия увеличила квоту для работников из Украины до 40 тысяч человек в год.

Работодатели больше отдают предпочтение именно украинцам, потому что они более трудолюбивые, быстро учатся и у них почти отсутствует языковой барьер.

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