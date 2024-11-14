Приоритетом на переговорах будут не территории: NYT- о прекращении войны

Украина хочет добиться вступления в НАТО и передачи мощного арсенала вооружений.

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Приоритетом на переговорах будут не территории / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Защита интересов Украины на потенциальных переговорах будет зависеть от гарантий соблюдения режима прекращения огня, а не от территориальных границ. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

"Переговоры должны базироваться на гарантиях. Для Украины нет ничего важнее", - заявил председатель Комитета по вопросам обороны и разведки Верховной Рады Украины Роман Костенко.

Другой высокопоставленный украинский чиновник говорил на условиях анонимности.

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"Территориальный вопрос чрезвычайно важен, но это все же второй вопрос. Первый вопрос - это гарантии безопасности", - сказал он.

Официально Киев не отказывается от своих территорий, учитывая то, что под контролем РФ находится около 20% украинской земли.

Украинские власти убеждены, что членство в НАТО станет гарантией против новых атак со стороны РФ. К тому же Киев стремится получить мощный арсенал вооружений от Запада. Это позволит быстро реагировать на атаки врага и наносить ответный удар. К тому же это может стать сдерживающим фактором от возобновления боевых действий.

Очень важным аспектом на переговорах станет и контроль Курской области украинскими военными, что Киев может сделать так называемой разменной монетой.

В то же время бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк отмечает, что пока чрезвычайно трудно обеспечить выгодное урегулирование конфликта, учитывая наступление РФ.

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Напомним, недавно премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ближайшем будущем следует ожидать важных решений относительно прекращения огня в Украине, определения границы, на которой оно должно действовать, и гарантий безопасности для Украины. По его словам, план новоизбранного президента США Дональда Трампа в отношении Украины сейчас находится на этапе разработки.

Также 7 ноября президент Украины Владимир Зеленский решительно высказался против любых уступок российскому лидеру Владимиру Путину, к которым призывают некоторые европейские лидеры. Он подчеркнул, что Украина нуждается в оружии, а не в переговорах. По его словам, мир можно достичь только через силу и единство Европы, а не через уступки агрессору.

Как сообщал Главред, по мнению военного эксперта Олега Жданова, Россия не откажется от своей цели политического поглощения Украины. Поэтому есть два варианта развития событий: либо Украина уступит, либо уничтожит российскую армию на ее территории.

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