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Прорыв добровольцев России в направлении Москвы: генерал СБУ оценил сценарий

Андрей Ганчук
24 мая 2023, 14:57 обновлено 24 мая, 15:05
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Главная проблема России состоит в том, что там никто ни с кем не способен договориться и объединиться, считает генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.
Легион Свобода России, Кремль
Добровольцы России рискнули и теперь будут наблюдать за ситуацией - эксперт / Коллаж: Главред, фото: соцсети, УНИАН

Вероятность похода добровольцев России к соседним с Москвой регионам зависит от дальнейшего развития ситуации. Бойцы рискнули и теперь будут следить за реакцией и обстановкой. Ключевая проблема россиян состоит в том, что там никто ни с кем не может договариваться ради реализации общей идеи. Об этом заявил бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун.

В интервью Главреду в ответ на вопрос о том, могут ли добровольцы России дойти до соседних с Москвой регионов, он сказал, что все зависит от последующего развития ситуации.

"Надо следить за ситуацией. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Российские добровольцы рискнули и будут смотреть на реакцию", - полагает Ягун.

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По его словам, проблема россиян состоит в том, что никто ни с кем не может объединиться.

"Проблема России не в горячих головах, а в отсутствии возможности объединиться и договориться. Если вспомнить историю столетней давности, русские имели поддержку Антанты, было оружие, рядовые, которые во время Гражданской войны 1917-1922 годов понимали, что надо освобождать государство от большевиков, но Колчак, Юденич, Деникин, Врангель тянули на себя инициативу и, в конце концов, получили то, что получили", - подчеркнул Виктор Ягун.

Военная операция добровольцев России в Белгородской области

Русский добровольческий корпус и Легион Свобода России 22 мая объявили о начале военной операции по освобождению Белгородской области. Российские добровольцы выполняли задачи на КПП Грайворон и в нескольких населенных пунктах. Наносились удары по оккупантам РФ.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины полагают, что добровольцы России проводят операцию, направленную на демилитаризацию Белгородской области и создание полосы безопасности, чтобы отодвинуть российских оккупантов от границы Украины. В мероприятиях участвуют исключительно граждане РФ.

23 мая в Минобороны оккупантов РФ заявили о якобы "уничтожении" сил и средств добровольцев. В Русском добровольческом корпусе предупредили оккупантов о новом ударе в Белгородской области.

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