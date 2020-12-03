Прорыв на рынке водного транспорта в Украине: Рада приняла закон по речной логистике

Днепр - одна из крупнейших рек в Европе / Радио Свобода

Верховная Рада на заседании в четверг, 3 декабря, приняла в целом проект закона №1182-1-д "О внутреннем водном транспорте". Инициатива предусматривает запуск речной логистики в Украине и перевод части груза с автомобильных дорог на реку. Законопроект поддержали 276 парламентариев.

Автор закона, глава подкомитета по вопросам речного транспорта комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры, один из идеологов инициативы Артем Ковалев заявил, что решение парламента – настоящее историческое событие.

На своей странице в социальной сети в Facebook парламентарий пишет, инициативная группа за год смогла написать закон, который не удавалось разработать в течение последних 12 лет. Отрасль не имела поддержки от государства, в результате чего износ речной инфраструктуры за последние годы составил 75%.

Закон позволит запустить реформу сферы речных перевозок в Украине, что серьезно поспособствует инвестиция и позволит государству заработать около 13-16 миллиардов в год.

"Закон охватит и будет регулировать все сферы деятельности водного транспорта: вопросы государственного регулирования, речной инфраструктуры, перевозки грузов и пассажиров, судоходства и тому подобное. Принятие закона - старт реформы речных перевозок. Это первый шаг к открытому и конкурентному рынку грузовых и пассажирских перевозок по воде. А это: увеличение перевозок по воде, удешевление логистики для бизнеса, развитие судостроения, новые предприятия и новые рабочие места, украинские и иностранные инвестиции, модернизация речной инфраструктуры. Мы хотим увеличить грузоперевозки по реке до 30 млн. тонн в год с прямым экономическим эффектом для государства в 13-16 млрд грн. в год", - отметил Артем Ковалев.

Также нардеп акцентировал внимание на том, что благодаря запуску речной логистики появится возможность перенести перевозку крупногабаритных грузов на реку. Это поможет сэкономить на ремонтах дорог – 1 млн.тонн груза, перевезенного по реке, это экономия 1 млрд грн на ремонтах дорожных покрытий в течение 4 лет.

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Ковалев добавил, что в мировой практике речная логистика является одним из самых дешевых и экологически чистым способов перевозки грузов. Украина располагает серьезным потенциалом для того, чтобы реализовать свои возможности в данной сфере.

"Украина обладает огромным потенциалом для развития водного транспорта, но сейчас по реке перевозится менее 1% всех грузов (в ЕС - это 7%). При этом Дунай и Днепр входят в пятерку крупнейших рек Европы. И сегодня ВРУ сделала первый шаг чтобы это изменить. Спасибо всем!" – подчеркнул Ковалев.

Водный транспорт в Украине – новости