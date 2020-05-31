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Беспорядки на КПП Тиса: в Минфине назвали истинную причину

31 мая 2020, 18:26

В ведомстве уверены, что инцидент на КПП Тиса произошел из-за попытки ввоза контрабанды в Украину.

КПП Тиса заблокирован
В Минфине уверены в том, что столкновения произошли из-за попытки контрабанды / @zahidnuy.kordon

В Закарпатской области на КПП Тиса произошли столкновения с участниками акции протеста, которые заблокировали контрольный пункт. В Минфине уверены, что этот инцидент произошел из-за попытки ввоза контрабандных товаров на территорию Украины.

В того, чтобы разобраться с конфликтной ситуацией в Закарпатскую область срочно отправлен исполняющий обязанности Государственной таможенной службы Игорь Муратов, пишет пресс-служба Минфина 31 мая.

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Отмечается, что на данный момент на КПП образовались километровые очереди из-за отказа некоторых водителей и пассажиров автомобилей декларировать товары, которые ввозятся на территорию Украины. Также водителям предложили передать эти товары на таможенный склад. На эти условия согласились лишь несколько водителей.

"Это очередная попытка пересечь границу незаконным путем и завезти контрабандные товары. Однако эти схемы больше не сработают. Как ранее уже не будет. И к этому должны привыкать все", - отметил заместитель министра финансов Юрий Драганчук.

Он также сообщил, что в рамках реформы уже усилен контроль за работой таможен, а также идет оценка методов работы таможенников.

"У нас разработан четкий план мероприятий по противодействию контрабанде и незаконному ввозу товаров. И он постепенно воплощается в жизнь", - сказал Драганчук.

Отметим, конфликтная ситуация на КПП Тиса сложилась после того, как 30 мая некоторые водители пытались нелегально ввезти на территорию Украины определенные товары. Впоследствии пограничники отказали во въезде нескольким транспортным средствам.

Как ранее писал Главред, в Закарпатской области на КПП Тиса произошли столкновения с участниками акции протеста, которые заблокировали контрольный пункт.

Ранее глава Закарпатской ОГА Алексей Петров поручил силовым органам Закарпатья создать группы мобильного реагирования для проверки посылок граждан.

Минфин контрабанда Новости Закарпатья КПП Тиса
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