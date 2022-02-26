Противник несет значительные потери - Генштаб

Враг несет существенные потери / Генштаб

По данным Генштаба ВСУ по состоянию на 20:00 26 февраля противник несет значительные потери.

В частности, на Полесском направлении наступление врага остановлено на рубеже Городянка, Буча, Вышгород. Подразделения противника частично потеряли боеспособность.

На Северщине оккупанты перегруппировались и продолжили наступление с целью блокирования Киева. Подразделения ВСУ сдерживают захватчика. В Черниговской области взорван эшелон, транспортировавший 56 цистерн с дизтопливом.

Противник продовлжает попытки захвата населенных пунктов в Слобожанском операційному районі, продвигаясь из Белгорода в Старобельск.

На Волыни враг проводит демонстрационные действия.

"Цель РФ выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей не достигнута благодаря решительным действиям ВСУ", - отметили в Генштабе.

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В Южном направлении противник на рубеже Скадовска и Голой Пристани. Ведутся ожесточенные бои, чтобы не допустить закрепления по левому берегу Днепра.

В акватории Черного моря уничтожен российский истребитель Су-30 СМ.

Ликвидация врага в цифрах:

личного состава - более 3000 человек

танков - около 100

ББМ - до 5400

пушек - 15

ЗРК "Бук" - 1

самолетов - 16

вертолетов - 18.

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