Пушилин приказал открыть огонь по украинским позициям на Донбассе

Подробные координаты места проведения обстрела будут сообщены украинской стороне через СЦКК, заверил так называемый глава "ДНР".
"Глава ДНР" Денис Пушилин приказал открыть огонь по позициям Украины. Артиллерийский удар будет нанесён в понедельник утром, 7 сентября. Патрон боевиков призвал украинскую сторону вывести личный состав с места, по которому будет нанесён удар.
Об этом сообщается в телеграм-канале Дениса Пушилина.
По его словам, он призвал Украину зарыть траншеи, которые были вырыты после перемирия на Донбассе 22 июля 2020 года. Но так и не получил ответа. Поэтому он откроет огонь по "незаконно возведенным инженерным сооружениям в районе населенного пункта Шумы" (это недалеко от Горловки).
"С момента моего заявления от 28 августа 2020 года мы предпринимали усиленные попытки убедить украинскую сторону устранить допущенные ею позиционные нарушения согласованных 22 июля 2020 года дополнительных мер по усилению режима прекращения огня",- сказано в сообщении.
Пушилин подчеркнул, что украинская сторона проигнорировала требования.
"Наши обоснованные требования украинская сторона проигнорировала. Я ожидал вчера получить от СЦКК документ о том, что нарушения были устранены украинской стороной или хотя бы ведется работа по их устранению. Такого документа я не получил", - добавил Пушилин.
В этой связи Пушилин принял решение "издать приказ об открытии огня по незаконно возведенным инженерным сооружениям в районе населенного пункта Шумы".
Читайте такжеКравчук заявил, что общался с боевиками "ДНР" и "ЛНР""Официальное уведомление об этом решении будет направлено нашими представителями в Контактную группу. Подробные координаты места проведения операции будут сообщены украинской стороне через СЦКК. Призываю украинскую сторону с 08:00 часов 7 сентября 2020 года обеспечить отсутствие личного состава в указанном районе", - отметил Пушилин.
Он также добавил, что им "не нужны человеческие жертвы".
"Нам не нужен срыв перемирия. Мы хотим только соблюдения достигнутых договоренностей", - сказал он.
Война на Донбассе – что было ранее:
- 2 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что скандальные заявления замглавы делегации Киева в ТКГ по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе Витольда Фокина являются его личной точкой зрения на события.
- 30 августа первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин заявил, что особый статус необходимо предоставить всей территории Донбасса, а не только оккупированным районам Донецкой и Луганской областей.
- 28 мая на странице главаря "ДНР" Дениса Пушилина в Twitter появилось признание в том, что силы псевдореспублики нарушили Минские соглашения. В опубликованном сообщении говорится, что "армия ДНР" обстреляла жилые кварталы. Позже в Telegram-канале Пушилин пожаловался, что его аккаунт в Twitter взломали, и на нем противник распространяет "компрометирующую информацию".