Пушилин приказал открыть огонь по украинским позициям на Донбассе

Денис Пушилин приказал стрелять по позициям Украины на Донбассе / Reuters

"Глава ДНР" Денис Пушилин приказал открыть огонь по позициям Украины. Артиллерийский удар будет нанесён в понедельник утром, 7 сентября. Патрон боевиков призвал украинскую сторону вывести личный состав с места, по которому будет нанесён удар.

Об этом сообщается в телеграм-канале Дениса Пушилина.

По его словам, он призвал Украину зарыть траншеи, которые были вырыты после перемирия на Донбассе 22 июля 2020 года. Но так и не получил ответа. Поэтому он откроет огонь по "незаконно возведенным инженерным сооружениям в районе населенного пункта Шумы" (это недалеко от Горловки).

"С момента моего заявления от 28 августа 2020 года мы предпринимали усиленные попытки убедить украинскую сторону устранить допущенные ею позиционные нарушения согласованных 22 июля 2020 года дополнительных мер по усилению режима прекращения огня",- сказано в сообщении.

Пушилин подчеркнул, что украинская сторона проигнорировала требования.

"Наши обоснованные требования украинская сторона проигнорировала. Я ожидал вчера получить от СЦКК документ о том, что нарушения были устранены украинской стороной или хотя бы ведется работа по их устранению. Такого документа я не получил", - добавил Пушилин.

В этой связи Пушилин принял решение "издать приказ об открытии огня по незаконно возведенным инженерным сооружениям в районе населенного пункта Шумы".

Читайте такжеКравчук заявил, что общался с боевиками "ДНР" и "ЛНР""Официальное уведомление об этом решении будет направлено нашими представителями в Контактную группу. Подробные координаты места проведения операции будут сообщены украинской стороне через СЦКК. Призываю украинскую сторону с 08:00 часов 7 сентября 2020 года обеспечить отсутствие личного состава в указанном районе", - отметил Пушилин.

Он также добавил, что им "не нужны человеческие жертвы".

"Нам не нужен срыв перемирия. Мы хотим только соблюдения достигнутых договоренностей", - сказал он.

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