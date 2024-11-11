Путин играет роль 'миротворца': почему РФ 'тянет' с ракетным ударом по Украине

По словам эксперта, Путин считает, что ему пока не выгодно атаковать Украину ракетами.

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РФ накопила много ракет для атак по Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вкратце:

Путин хочет "отбелить" свою репутацию

Страна-агрессор увеличила производство ударных БпЛА

Ракет в РФ хватит на несколько массированных атак

Многие аналитики отмечали, что Россия накопила несколько сотен ракет и готовится к массированной воздушной атаке. Генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире телемарафона проанализировал, почему все же Путин не решается нанести ракетный удар по Украине.

Эксперт отмечает, что РФ накопила огромное количество ракет, которого хватит не на одну массированную атаку. Также страна-агрессор значительно нарастила производство ударных беспилотников.

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По словам Романенко, Россия не наносит массированного ракетного удара, потому что Путин обдумывает, какой шаг будет для него наиболее эффективным сейчас.

"Он хочет себя позиционировать как миротворец при всей агрессии, которую он совершил, при террористической деятельности, которая исходит от РФ. И поэтому показывает с пропагандистской целью, что сейчас не применяет ракеты. То есть имеет потенциально ракеты для запуска, но пока ему не выгодно их запускать, потому что он хочет показать себя с немного другой стороны с тем, чтобы на будущие возможные переговоры выйти с более выгодной для себя позиции", - подчеркнул Романенко.

Кто такой Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Удары по Украине - последние новости

Как писал Главред, в понедельник, 11 ноября, оккупанты подняли в небо восемь бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Позже сообщалось о 13 бортах. Был зафиксирован пуск крылатых ракет. Украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Впоследствии выяснилось, что ракет в воздушном пространстве Украины не фиксировалось, РФ осуществила имитационные пуски.

В понедельник, 11 ноября оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. Ракета прицельно попала в пятиэтажный жилой дом.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на террористический ракетный удар России по дому в Кривом Роге. По его словам, в результате ракетного удара разрушены квартиры с первого по пятый этаж одного из подъездов. Известно о семи пострадавших, среди которых двое детей. Продолжается аварийно-спасательная операция, направленная на спасение людей, которые могут находиться под завалами.

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