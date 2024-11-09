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Удары ракетами и дронами: тревожный прогноз по срокам массированной атаки РФ

Алексей Тесля
9 ноября 2024, 05:00
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Факторов, которые могли остановить производство крылатых ракет РФ, пока не существует, говорит Павел Нарожный.
Удары ракетами и дронами: тревожный прогноз по срокам массированной атаки РФ
/ Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Главное:

  • РФ готовит воздушный удар по Украине
  • Враг копит ракеты и дроны

Военный аналитик Павел Нарожный спрогнозировал вероятность нового массированного воздушного удара страны-агрессора РФ по Украине.

Как подчеркнул он в комментарии Фокусу, сейчас Россия атакует Украину большим количеством "Шахедов", тогда как крылатые ракеты как производила, так и продолжает это делать.

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"Каких-либо факторов, которые могли остановить производство крылатых ракет, пока не существует. Там используется огромное количество западных компонентов, но эти компоненты россияне получают через третьи страны, серый импорт", — указал эксперт.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что враг сейчас накапливает ракеты на период морозов, пикового потребления электроэнергии, чтобы тогда начать масштабные обстрелы.

Нарожный добавил, что РФ может наносить комбинированные удары с использованием "Шахедов", крылатых и баллистических ракет, а сейчас российская армия решает задачи по истощению украинских Воздушных сил.

Кто такой Павел Нарожный?

Павел Нарожный – украинский волонтер и военный эксперт. Основатель благотворительной организации Реактивная почта, которая помогает Силам обороны Украины.

Нарожный в качестве военного эксперта комментирует актуальные события войны России против Украины на радио, Интернет-ресурсах и телевидении.

Ранее сообщалось о том, что страна-агрессор Россия накапливает ракеты на аэродромах стратегической авиации. Их количество уже достаточно для того, чтобы провести ракетную атаку.

Поэтому украинцам стоит быть готовыми к такой опасности, предупредил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

Напомним, ранее сообщалось, что произошла атака на Киевскую область - оккупанты ударили ракетой, вспыхнули пожары, пострадали люди. Оккупанты продолжают атаки на Киевскую область. Прошлой ночью люди пострадали в результате падения обломков сбитых вражеских целей.

Как сообщал Главред, оккупанты массированно ударили дронами по Одессе, есть погибшая и разрушения. Один человек погиб, пострадали девять человек. В результате удара повреждены частные дома, здание учебного заведения и складские помещения.

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