Удары ракетами и дронами: тревожный прогноз по срокам массированной атаки РФ

Главное:
- РФ готовит воздушный удар по Украине
- Враг копит ракеты и дроны
Военный аналитик Павел Нарожный спрогнозировал вероятность нового массированного воздушного удара страны-агрессора РФ по Украине.
Как подчеркнул он в комментарии Фокусу, сейчас Россия атакует Украину большим количеством "Шахедов", тогда как крылатые ракеты как производила, так и продолжает это делать.
"Каких-либо факторов, которые могли остановить производство крылатых ракет, пока не существует. Там используется огромное количество западных компонентов, но эти компоненты россияне получают через третьи страны, серый импорт", — указал эксперт.
Вместе с тем он обратил внимание на то, что враг сейчас накапливает ракеты на период морозов, пикового потребления электроэнергии, чтобы тогда начать масштабные обстрелы.
Нарожный добавил, что РФ может наносить комбинированные удары с использованием "Шахедов", крылатых и баллистических ракет, а сейчас российская армия решает задачи по истощению украинских Воздушных сил.
Кто такой Павел Нарожный?
Павел Нарожный – украинский волонтер и военный эксперт. Основатель благотворительной организации Реактивная почта, которая помогает Силам обороны Украины.
Нарожный в качестве военного эксперта комментирует актуальные события войны России против Украины на радио, Интернет-ресурсах и телевидении.
Ранее сообщалось о том, что страна-агрессор Россия накапливает ракеты на аэродромах стратегической авиации. Их количество уже достаточно для того, чтобы провести ракетную атаку.
Поэтому украинцам стоит быть готовыми к такой опасности, предупредил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.
Напомним, ранее сообщалось, что произошла атака на Киевскую область - оккупанты ударили ракетой, вспыхнули пожары, пострадали люди. Оккупанты продолжают атаки на Киевскую область. Прошлой ночью люди пострадали в результате падения обломков сбитых вражеских целей.
Как сообщал Главред, оккупанты массированно ударили дронами по Одессе, есть погибшая и разрушения. Один человек погиб, пострадали девять человек. В результате удара повреждены частные дома, здание учебного заведения и складские помещения.
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