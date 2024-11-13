Расформирование ТЦК и создание из них бригад: в ТЦК оценили инициативу депутатов

Представитель Полтавского областного ТЦК и СП отметил, что из работников ТЦК невозможно создавать боевые бригады, ведь речь идет о гражданских лицах.

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В ТЦК отреагировали на инициативу депутатов по расформированию ТЦК и СП / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Главред

Коротко:

В Раде работают над расформированием ТЦК и СП

В Полтавском областном ТЦК и СП отрицают возможность создания бригад из работников ТЦК

Народный депутат Украины Юлия Яцык отметила, что в Раде работают над расформированием ТЦК и СП. Вместо них могут появиться рекрутинговые центры, где будут работать гражданские. После расформирования территориальных центров комплектования и социальной поддержки, работников ТЦК, вероятно, направят на фронт. На предложение депутатов отреагировал представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин.

По его словам, из работников ТЦК и СП невозможно создать боевые бригады.

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"Из работников ТЦК создать бригады невозможно. Работники - это гражданские лица. Из них возможно создать только строительные бригады, условно говоря. В ТЦК есть работники и военнослужащие. Из работников никакой бригады создать не могут. По военнослужащим распоряжение на расформирование не поступало", - отметил он во время брифинга, передает издание "Зміст".

Он также сообщил, что военнообязанные мобилизованные после 1 ноября и направлены в учебные центры, теперь будут проходить подготовку не 30, а 45 дней. Также обновлена сама программа подготовки.

Спикер указывает на то, что ожидается, что это будет значительно более качественная подготовка как для контрактников, так и для мобилизованных.

"Каждый гражданин Украины, мужского пола по крайней мере, в условиях полномасштабной российской войны против Украины, в условиях, когда Россия ведет войну на уничтожение, а мы, в свою очередь, ведем войну за выживание, должен быть готов стать на защиту родины", - рассказал представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин.

Что известно о законе о мобилизации в Украине / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине могут рассмотреть возможность расформирования ТЦК и СП, и народные депутаты уже активно работают над этим вопросом, отметила нардеп Юлия Яцык. Она добавила, что из военнослужащих ТЦК можно было бы сформировать более 10 полноценных бригад.

Хотя мобилизация в Украине должна продолжаться, Минобороны готово сотрудничать с бизнесом для обсуждения вопросов бронирования сотрудников, сказал министр обороны Рустем Умеров.

Глава фонда "Вернись живым" и ветеран АТО Тарас Чмут заявил, что мобилизация 160 тысяч человек является недостаточной, и для надлежащей обороны страны необходимо призвать около 500 тысяч человек, что является "адекватной цифрой."

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Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 25 до 60 лет.

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